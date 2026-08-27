Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3,4 tra Gemona e Amaro

La profondità è stata calcolata a 14 chilometri. Ne dà notizia la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia su dati del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs)
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 Richter è stata registrata alle 0.19 con epicentro tra i comuni di Gemona e Amaro (Udine). La profondità è stata calcolata a 14 chilometri. Ne dà notizia la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia su dati del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs). La centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale della Protezione civile a Palmanova hanno risposto ad alcune richieste di informazioni da parte di cittadini ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose. Non sono pervenute segnalazioni di danni nemmeno da parte dei Comuni e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.
Terremoto Centro Italia, 10 anni fa il sisma. Prosegue ricostruzione
Il terremoto del 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione. Individuato il 'Primo Cratere' nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, destinatari di specifiche misure di sostegno