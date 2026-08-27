Sfregiata con l’acido nel Veneziano, indentificato l'autore

La svolta nelle indagini sull’aggressione, avvenuta a Peseggia di Scorzè il 26 giugno, è arrivata dalla comparazione del profilo genetico dell’indagato con quello rinvenuto sugli indumenti abbandonati durante la fuga e ritrovati il giorno successivo. Il presunto aggressore è un 22enne macedone con precedenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato identificato il presunto autore dell’aggressione con acido ai danni di una donna di 32 anni avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorzè, nel Veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere a carico di un 22enne macedone, accusato dei reati di lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate.

L’aggressione a giugno Quel giorno la donna era andata a far visita ai propri genitori e, una volta scesa dalla propria autovettura era stata raggiunta da un giovane che, dopo aver pronunciato parole incomprensibili, le aveva scagliato contro una bottiglietta contenente liquido corrosivo, procurandole ustioni di 2° grado al volto, collo, torace superiore e alle braccia. L’uomo di era poi dato alla fuga. L’indagine svolta dai carabinieri della Stazione di Scorzè e del Nucleo Operativo della Compagnia di Mestre mediante attività tecniche, tradizionali e analisi dei sistemi di videosorveglianza, oltre al supporto tecnico-scientifico del Ris di Parma, che ha proceduto alla comparazione del profilo genetico dell’indagato con quello rinvenuto sugli indumenti abbandonati durante la fuga e ritrovati il giorno successivo all’aggressione nel giardino di un’abitazione poco distante, ha consentito di individuare il presunto responsabile. Il quadro indiziario è stato ulteriormente consolidato dopo che sul corpo del sospettato sono state alcune ustioni da acido oltre a segni particolari come nei sul viso chiaramente visibili nei filmati acquisiti. Vedi anche Venezia, donna ustionata al volto con l'acido: è caccia all'aggressore