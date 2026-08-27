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È morta Giorgia Kus, la bambina di 11 anni affetta da una malattia rarissima

Cronaca
Foto Facebook La Forza di Giorgia Kus

La bimba originaria di Trieste e residente in Veneto è morta in Spagna dopo una grave crisi respiratoria e il ricovero d'urgenza ad Alicante. Colpita da una malattia rimasta a lungo senza diagnosi, Giorgia era diventata simbolo di una lunga battaglia seguita da una vasta comunità online

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"Giorgia non ce l'ha fatta". Con queste parole, affidate alla pagina che per anni ha raccontato la sua quotidianità, i genitori hanno comunicato la morte di Giorgia Kus, di 11 anni. Come riportato da TrevisoToday, la storia di Giorgia era iniziata quando era ancora molto piccola, colpita da una patologia rimasta a lungo senza diagnosi. Originaria di Trieste, la famiglia si era trasferita nel trevigiano per garantirle cure e riabilitazione. Nel 2019, a quattro anni, era stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica a Padova in condizioni gravissime, dopo la perdita della capacità di camminare e l'insorgenza di problemi respiratori.

Riabilitazione e una comunità crescente

Dopo i mesi alla Nostra Famiglia di Conegliano, tra progressi e difficoltà, la vicenda di Giorgia era diventata nota oltre il Veneto. La pagina "La forza di Giorgia Kus" aveva raccolto centinaia di migliaia di persone.

Le battaglie quotidiane

Giorgia non era solo il volto della malattia. Con i genitori aveva portato attenzione su tutto ciò che segue una diagnosi: terapie, spostamenti, riabilitazione, sostegno alle famiglie, diritto alla normalità. Tra le ultime battaglie, quella per la scuola: a 11 anni voleva continuare a studiare e stare con i coetanei. La soluzione era stata trovata a Rua di Feletto, nell'Istituto comprensivo 3 di Conegliano.

Il viaggio in spagna e il peggioramento 

Come riportato da Trevisotoday, per l'estate la famiglia era volata in Spagna per visitare il nonno. Venerdì scorso la situazione è precipitata: Giorgia ha avuto una grave crisi respiratoria, è stata ricoverata a Elche, poi trasferita d'urgenza ad Alicante. La diagnosi è stata una polmonite severa. Nelle ultime ore il cuore di Giorgia si è fermato. 

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