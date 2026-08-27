L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 agosto. A bordo del biposto c’erano il vicesindaco di Foppolo, Alessandro Gherardi, 38 anni, e il pilota 28enne, Giovanni Galbusera. I due stavano rientrando dalla Valtellina quando il velivolo ha iniziato a perdere quota: “All'improvviso, ci siamo trovati in una scena da film”, ha raccontato Gherardi al Corriere. Il pilota, che ora è indagato come atto dovuto, “si è scusato e si sente in colpa ma io ho provato a scherzarci su”, ha aggiunto il vicesindaco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il viaggio in elicottero verso la Valtellina, poi alcuni vuoti d’aria e, all’improvviso, la discesa in picchiata verso il suolo. “Il botto mi è rimasto in mente, quello non me lo dimenticherò mai”. A raccontare l’incidente di lunedì 24 agosto è Alessandro Gherardi, vicesindaco di Foppolo, che si trovava sul biposto insieme al pilota di 28 anni. Entrambi, fortunatamente, se la sono cavata con alcune ferite e sono riusciti ad uscire autonomamente dal velivolo. Gherardi però ricorda poco di quanto accaduto negli attimi prima dell’impatto: forse una momentanea perdita di sensi, forse lo shock, ma ora a distanza di alcuni giorni “qualche immagine ogni tanto riaffiora”, ammette al Corriere il vicesindaco che dovrà portare il busto per alcune settimane a causa della rottura di tre vertebre e dello sterno.

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Il racconto “All'improvviso, ci siamo trovati in una scena da film”, ha raccontato Gherardi che lunedì pomeriggio era salito a bordo del biposto modello Robinson 22 (di proprietà della società dell’alpinista Simone Moro) con il pilota, Giovanni Galbusera. “Mi aveva accompagnato in Valtellina perché dovevo fare degli acquisti, ma la strada di collegamento era chiusa a causa delle frane della scorsa settimana quindi ci avrei messo sette ore al posto di una. Mentre ero su ho anche controllato le condizioni dei versanti dopo il maltempo”. Il viaggio era andato bene fino a quel momento: intorno alle 16,30 i due stavano facendo ritorno verso Foppolo attraversando anche “diversi vuoti d’aria e sbalzi di temperatura senza alcun problema”. All’improvviso, ha ricordato il vicesindaco, il pilota ha urlato “Agganciati! Agganciati! Ho capito che stavamo precipitando e gli ho gridato di provare a virare verso uno spiazzo d’erba più morbido”.