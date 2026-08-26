"White hash", la nuova droga scoperta a Napoli: 4 arresti

L'hashish bianco, come è più comunemente conosciuto, è una sostanza stupefacente altamente pericolosa, chiamata così per il suo colore insolitamente chiaro. Viene ottenuto attraverso tecniche di separazione a freddo e creato evitando qualsiasi apporto di calore, isolando poi le teste delle ghiandole resinose senza scurire il composto finale. Si tratta di una particolare e raffinata tecnica di lavorazione che consente di ottenere un risultato non solo cromatico, ma anche un estratto piuttosto significativo, visto che il concentrato di Thc del "white hash" è in grado di superare il 70% rispetto all’hashish classico, che si attesta di solito tra il 10 e il 30%.

Da qualche mese si parla, anche in Italia, della presenza di una nuova sostanza stupefacente, il "white hash". Nelle scorse ore è stato effettivamente sequestrato a Napoli: è la prima volta che viene individuato nel capoluogo campano. I carabinieri, infatti, l'hanno trovato nelle mani di quattro ragazzi incensurati che sono stati arrestati.

Gli arresti

Nel corso dell'operazione condotta dai carabinieri di Napoli, le manette sono scattate per due 26enni, un 20enne e un 22enne. A loro gli uomini della sezione Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli sono arrivati seguendo la pista di un ragazzo in sella ad una e-bike, notato nei pressi di via Serao, che allo loro vista si è dato alla fuga rifugiandosi in un box. I militari hanno fatto irruzione nel garage stesso, trovando all'interno i quattro e uno zaino al cui interno c'erano 1.500 euro in contanti, un bilancino di precisione, 100 grammi tra hashish e marijuana e un barattolino con 7 grammi proprio di "white hash". Tutti e quattro i giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Le indagini

Intanto stanno proseguendo le indagini degli stessi carabinieri per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea.