Venezia, borseggiatore muore d'infarto poco dopo uno scippo

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Venezia, borseggiatore muore d'infarto poco dopo aver commesso uno scippo

Cronaca

Alcuni testimoni avrebbero riferito che, assieme ad alcuni complici. l'uomo avrebbe derubato una coppia di turisti anziani, portando via a uno di loro oltre al denaro i medicinali salvavita

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Un cittadino romeno noto come borseggiatore è morto stamani per un sospetto infarto nella zona delle Zattere, a Venezia. Alcuni testimoni avrebbero riferito che poco tempo prima, assieme ad alcuni complici, avrebbe derubato una coppia di turisti anziani, portando via a uno di loro oltre al denaro i medicinali salvavita. Su questo sono in corso altri accertamenti da parte della Polizia. Da quanto ricostruito, l'uomo è stato visto camminare sulla fondamenta che dà sul Canale della Giudecca quando si è sentito male ed è deceduto. 

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