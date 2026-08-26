Venezia, borseggiatore muore d'infarto poco dopo uno scippo

Un cittadino romeno noto come borseggiatore è morto stamani per un sospetto infarto nella zona delle Zattere, a Venezia. Alcuni testimoni avrebbero riferito che poco tempo prima, assieme ad alcuni complici, avrebbe derubato una coppia di turisti anziani, portando via a uno di loro oltre al denaro i medicinali salvavita. Su questo sono in corso altri accertamenti da parte della Polizia. Da quanto ricostruito, l'uomo è stato visto camminare sulla fondamenta che dà sul Canale della Giudecca quando si è sentito male ed è deceduto.