Il 5 e 6 settembre è in programma presso il quartiere fieristico di Modena una nuova edizione del "Modena Nerd", una due giorni all'insegna della cultura pop tra fumetti, videogiochi, cosplay e spettacoli dal vivo. Tra le proposte che i visitatori della fiera potranno sfruttare ce n'è anche una piuttosto particolare: farsi un tatuaggio ed ottenere del pollo fritto gratis a vita. La proposta arriva dalla celebre catena Kfc che ha deciso, per chi avrà il coraggio di portarsi sulla pelle uno dei simboli ufficiali del marchio, di offrire in cambio la possibbilità di poter mangiare pollo fritto, senza alcun costo e per sempre.