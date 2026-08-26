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Tatuarsi un logo di Kfc per avere pollo gratis a vita: l'iniziativa al Modena Nerd

Cronaca
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Chi sceglierà di aderire alla curiosa proposta, nel corso della fiera che si svolgerà a Modena il 5 e 6 settembre, potrà ottenere un coupon per mangiare gratis nei ristoranti della catena... ma con alcuni limiti

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Il 5 e 6 settembre è in programma presso il quartiere fieristico di Modena una nuova edizione del "Modena Nerd", una due giorni all'insegna della cultura pop tra fumetti, videogiochi, cosplay e spettacoli dal vivo. Tra le proposte che i visitatori della fiera potranno sfruttare ce n'è anche una piuttosto particolare: farsi un tatuaggio ed ottenere del pollo fritto gratis a vita.  La proposta arriva dalla celebre catena Kfc che ha deciso, per chi avrà il coraggio di portarsi sulla pelle uno dei simboli ufficiali del marchio, di offrire in cambio la possibbilità di poter mangiare pollo fritto, senza alcun costo e per sempre.

Come funziona l'insolita proposta

In sostanza, nell'ambito della Tattoo Experience che verrà proposta durante la fiera modenese, nello stand organizzato dalla catena che propone pollo fritto due tatuatori saranno disponibili a realizzare gratuitamente una serie di tatuaggi che prevedono soggetti ufficiali legati al marchio Kfc. In cambio si potrà ottenere un coupon per mangiare gratis a vita nei ristoranti della catena. Ma con qualche limitazione: il coupon è infatti utilizzabile solamente una volta ogni dieci giorni ed esclusivamente nei ristoranti del marchio presenti a Modena, Reggio Emilia e Parma.

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Credits: Ipa, Fotogramma e Unsplash

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