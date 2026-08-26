Vagli, targa "anticomunista" sulla statua di Don Milani in tribunale

La frase incisa, attribuita ad Alessandro Mazzerelli, è contestata dagli ex allievi e ritenuta non rappresentativa del pensiero del celebre sacerdote. Nel ricorso si sostiene che l'affermazione non possa essere considerata una sintesi, neppure parziale, dell'eredità culturale e spirituale di don Milani

Scoppia la polemica a Vagli di Sotto, in provincia di Lucca. Come riferisce il Corriere Fiorentino, la Fondazione don Milani e la nipote ed erede del priore, Flavia Milani Comparetti, hanno intrapreso le vie legali per far rimuovere l'iscrizione posta alla base del monumento dedicato al celebre sacerdote don Lorenzo Milani. La targa riporta: "Il comunismo è la mediazione e l'organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi". L'iniziativa cautelare depositata al Tribunale di Lucca nasce dal profondo sdegno causato dal testo, contestato apertamente anche da diversi ex allievi di don Lorenzo, che hanno scelto di sottoscrivere l'atto giudiziario.