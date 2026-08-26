Ivanka Trump e il marito Kushner in vacanza a Porto Cervo: visita all'ambasciatore UsaCronaca
La figlia del presidente Usa e il marito, nominato da Trump inviato speciale degli Stati Uniti per la pace, hanno scelto la Costa Smeralda per alcuni giorni di vacanza. “Sono venuti qui a bere qualcosa", ha riferito il diplomatico statunitense in Italia che ha ammesso di non aver saputo in anticipo della visita della coppia
Ivanka Trump è in vacanza in Costa Smeralda con il marito Jared Kushner. I due, durante il loro soggiorno, sono anche stati ospiti sullo yacht dell’ambasciatore Usa in Italia Tilman J. Fertitta. "Non posso confermarlo, non credo sia un segreto e non credo cerchino di nascondersi", si è limitato a dire l’ambasciatore che da alcuni giorni si trova a Porto Cervo a bordo della sua imbarcazione, Boardwalk, ormeggiata nella banchina del Porto Vecchio.
Vacanze in famiglia
La figlia del presidente statunitense e il marito, il finanziere diventato braccio destro di Donald Trump che lo ha nominato inviato speciale degli Usa per la pace, hanno scelto la famosa località sarda per trascorrere alcuni giorni di riposo in famiglia. Hanno prenotato alcuni dei più rinomati ristoranti della zona e hanno fatto visita al diplomatico americano. "Io non ne sapevo nulla finché qualcuno non me l'ha detto”, ha affermato candidamente l'ambasciatore Fertitta, aggiungendo: “Sono venuti qui a bere qualcosa".
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Dalla Sicilia alla Sardegna
Ivanka Trump nei giorni scorsi ha condiviso sui social alcuni scatti delle sue vacanze. Lei, il marito e i due figli si sono concessi un giro dell'Italia: già nelle settimane precedenti all'arrivo in Sardegna avevano trascorso alcuni giorni in Sicilia, come testimoniato dalle storie pubblicate su Instagram dalla stessa Ivanka a passeggio nel centro di Taormina. Le informazioni sugli spostamenti della famiglia, tuttavia, restano fortemente riservati per ragioni di sicurezza: tutti i membri della famiglia Trump rientrano infatti tra le personalità internazionali per le quali vengono messe in atto misure di sicurezza e controlli rafforzati ovunque vadano.
Foto tratte da Instagram
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