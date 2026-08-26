Papa Leone tra le personalità più eleganti del 2026 per Vanity Fair

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Papa Leone XIV tra le personalità più eleganti del 2026 secondo Vanity Fair

Cronaca
©Getty

Secondo la celebre rivista di moda "anche prima del papato, Leone, precedentemente noto come Padre Bob, portava la sua modesta tonaca color crema a livelli celestiali abbinandola alle Nike"

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Papa Leone XIV è stato inserito da Vanity Fair nel suo elenco dei 'Più eleganti' del 2026, che include perlopiù celebri attori, musicisti e personaggio del mondo della moda e dello spettacolo. Secondo la celebre rivista di moda "anche prima del papato, Leone, precedentemente noto come Padre Bob, portava la sua modesta tonaca color crema a livelli celestiali abbinandola alle Nike". Robert Francis Prevost, scrive ancora Vanity Fair, "ha mantenuto il suo stile disinvolto e ironico, sfoggiando talvolta cappellini da baseball". 

La passione per il baseball mostrata anche nell'outfit

Secondo Vanity Fair, Il Pontefice è stato inserito nella ristretta cerchia di personalità più eleganti del pianeta al termine di un lungo e laborioso processo di selezione durato settimane, che aveva portato all'individuazione di "centinaia" di candidati. La rivista ha riconosciuto al primo Papa americano della storia il merito di aver elevato il proprio stile a livelli senza precedenti nel corso del suo mandato. Tifoso dei Chicago White Sox da sempre, nel giugno dello scorso anno il Papa aveva fatto parlare di sé per aver abbinato il suo abbigliamento tradizionale a un cappellino da baseball nero, manifestando così il suo sostegno alla squadra direttamente dal Vaticano. Le vesti liturgiche del Pontefice avevano già in passato attirato l'attenzione di un'autorità della moda come Vogue, che proprio l'anno scorso lo aveva inserito nella lista delle personalità meglio vestite.

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