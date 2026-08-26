Sul posto è intervenuto un articolato dispositivo di soccorso, con la presenza del sindaco Vito Parisi, nelle zone vicine allo stadio Teresa Miani, Poggio Cignano e via Costa della Crognola. Le cause sono in accertamento: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche un'eventuale origine dolosa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tre focolai divampati quasi nello stesso momento hanno interessato diverse aree di Ginosa, nel Tarantino, arrivando a sfiorare alcune abitazioni. In via precauzionale, diverse famiglie sono state evacuate dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso, con la presenza anche il sindaco Vito Parisi. Le fiamme hanno coinvolto le zone vicine allo stadio comunale Teresa Miani, Poggio Cignano e via Costa della Crognola. Ancora da accertare le cause dei roghi: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'origine dolosa.

La propagazione favorita dal vento Il forte vento ha favorito la propagazione delle fiamme, rendendo più complesse le operazioni di contenimento e generando una densa colonna di fumo visibile a distanza. L'allarme è scattato grazie alle segnalazioni dei cittadini, che hanno indicato la presenza simultanea di tre colonne di fumo in punti diversi della città.

L'intervento delle squadre di soccorso Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Castellaneta e del comando provinciale di Taranto, insieme a carabinieri e volontari della Protezione civile. Per rafforzare il dispositivo è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair e di un elicottero, che sta effettuando lanci utilizzando una vasca d'emergenza allestita all'interno del campo dello stadio Miani. Potrebbe interessarti Incendio a Erbusco, in fiamme un capannone di barche di lusso