Erice, cane morto in un trasportino abbandonato davanti a una chiesa

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Erice, cane morto in un trasportino abbandonato davanti ad una chiesa

Cronaca
Foto Instagram Enrico Rizzi

L'attivista Enrico Rizzi riferisce che l'animale sarebbe stato visto vivo il giorno precedente e segnalato al 112, circostanza da verificare. Ora si chiedono le acquisizioni delle telefonate e delle immagini di videosorveglianza per chiarire tempi e responsabilità

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Un cane di piccola taglia è stato trovato morto dentro un trasportino abbandonato davanti alla chiesa di San Michele, a Erice Casa Santa. Il Servizio veterinario dell'Asp di Trapani ha constatato il decesso. A rendere pubblica la notizia è stato l'influencer Enrico Rizzi, il quale riferisce che alcuni cittadini avrebbero visto il cane ancora vivo il pomeriggio precedente e avrebbero chiamato il 112. La circostanza non è al momento verificata ufficialmente.

La seconda chiamata alle autorità e le verifiche richieste

Secondo Rizzi, una seconda cittadina avrebbe contattato il 112 nelle prime ore del mattino, trovando però l'animale già morto. Rizzi ha poi avvisato l'Asp, che è intervenuta sul posto. L'attivista chiede l'acquisizione delle registrazioni delle telefonate al 112 e la verifica delle risposte fornite agli eventuali segnalanti, oltre all'identificazione degli operatori coinvolti. 

Le immagini di videosorveglianza

L'animalista sollecita anche l'acquisizione dei filmati delle telecamere della zona per capire chi abbia lasciato il trasportino e quando. "Chi ha fatto questo deve avere un nome e un cognome. E deve finire davanti a un Tribunale".

 

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