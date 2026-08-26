Erice, cane morto in un trasportino abbandonato davanti a una chiesa

L'attivista Enrico Rizzi riferisce che l'animale sarebbe stato visto vivo il giorno precedente e segnalato al 112, circostanza da verificare. Ora si chiedono le acquisizioni delle telefonate e delle immagini di videosorveglianza per chiarire tempi e responsabilità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un cane di piccola taglia è stato trovato morto dentro un trasportino abbandonato davanti alla chiesa di San Michele, a Erice Casa Santa. Il Servizio veterinario dell'Asp di Trapani ha constatato il decesso. A rendere pubblica la notizia è stato l'influencer Enrico Rizzi, il quale riferisce che alcuni cittadini avrebbero visto il cane ancora vivo il pomeriggio precedente e avrebbero chiamato il 112. La circostanza non è al momento verificata ufficialmente.

La seconda chiamata alle autorità e le verifiche richieste Secondo Rizzi, una seconda cittadina avrebbe contattato il 112 nelle prime ore del mattino, trovando però l'animale già morto. Rizzi ha poi avvisato l'Asp, che è intervenuta sul posto. L'attivista chiede l'acquisizione delle registrazioni delle telefonate al 112 e la verifica delle risposte fornite agli eventuali segnalanti, oltre all'identificazione degli operatori coinvolti.

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