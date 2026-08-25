Venezia, in vendita un'isola privata con fortino d'epoca napoleonica

Si tratta dell'isola di Crevan, costituita da 5.700 metri quadrati di natura e silenzio e al cui interno è presente pure un fortino di epoca napoleonica di 215 mq trasformato in residenza. Situata a Nord di Sant'Erasmo, l'Isola dista da Venezia 7,5 km verso Nord-Est

Un'intera isola privata situata nel cuore più riservato della Laguna di Venezia è finita sul mercato ed è attualmente in vendita. Si tratta dell'isola di Crevan, costituita da 5.700 metri quadrati di natura e silenzio e al cui interno è presente pure un fortino di epoca napoleonica di 215 mq trasformato in residenza. Situata a Nord di Sant'Erasmo, l'Isola dista da Venezia 7,5 km verso Nord-Est. La sua posizione strategica offre una vista panoramica su Burano, Murano e Torcello e vanta un canale interno e due approdi privati. La storica struttura residenziale che domina l'isola è composta da quattro camere e tre bagni. Il prezzo richiesto per l'acquisto? La trattativa è riservata ma la richiesta è a partire da 5,5 milioni di euro, gestita dalla Lionard Luxury Real Estate .

Le caratteristiche dell'isola di Crevan

L'isola propone una vegetazione ad alto fusto, essenze ornamentali, prati e alberi da frutto. Si possono percorrere sentieri immersi nel verde che portano alla dimora principale e agli approdi. Durante il dominio napoleonico, l'isola Crevan venne inserita nel sistema difensivo realizzato per proteggere la laguna veneziana. Al 1806 risale la costruzione del ridotto militare, successivamente ampliato e rafforzato nel corso della dominazione austriaca. Quando l'isola fu trasferita al Regno d'Italia, circa 60 anni dopo, mantenne la propria funzione fino al periodo successivo alla Prima guerra mondiale. A partire dal 1996, un importante intervento di recupero ha fornito nuova vita all'isola stessa e alla sua dimora, integrando i comfort contemporanei nel rispetto dell'antica architettura militare e del paesaggio lagunare.

Le origini del nome

Crevan prende il nome dall'omonimo canale che la costeggia, e, stando a quanto tramanda una tradizione orale, il toponimo è a sua volta correlato ad un frate francescano che aveva contribuito alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del Deserto. "Nel real estate ultra-prime, un'isola privata rappresenta una delle forme piu' assolute di proprieta': il suo confine non e' un muro, ma l'orizzonte - sottolinea Dimitri Corti, fondatore e ad di Lionard Luxury Real Estate, che cura la vendita dell'isola - Crevan offre il privilegio di sottrarsi al mondo senza allontanarsi dall'immaginario universale di Venezia. Non si acquistano soltanto una residenza e un terreno, ma spazio, riservatezza e un intero paesaggio da custodire".