Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezia, in vendita un'isola privata con fortino d'epoca napoleonica

Cronaca
Ansa - lionard.com

Si tratta dell'isola di Crevan, costituita da 5.700 metri quadrati di natura e silenzio e al cui interno è presente pure un fortino di epoca napoleonica di 215 mq trasformato in residenza. Situata a Nord di Sant'Erasmo, l'Isola dista da Venezia 7,5 km verso Nord-Est

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un'intera isola privata situata nel cuore più riservato della Laguna di Venezia è finita sul mercato ed è attualmente in vendita. Si tratta dell'isola di Crevan, costituita da 5.700 metri quadrati di natura e silenzio e al cui interno è presente pure un fortino di epoca napoleonica di 215 mq trasformato in residenza. Situata a Nord di Sant'Erasmo, l'Isola dista da Venezia 7,5 km verso Nord-Est. La sua posizione strategica offre una vista panoramica su Burano, Murano e Torcello e vanta un canale interno e due approdi privati. La storica struttura residenziale che domina l'isola è composta da quattro camere e tre bagni. Il prezzo richiesto per l'acquisto? La trattativa è riservata ma la richiesta è a partire da 5,5 milioni di euro, gestita dalla Lionard Luxury Real Estate.

Un'immagine dell'isola di Crevan - Ansa - lionard.com

Le caratteristiche dell'isola di Crevan

L'isola propone una vegetazione ad alto fusto, essenze ornamentali, prati e alberi da frutto. Si possono percorrere sentieri immersi nel verde che portano alla dimora principale e agli approdi. Durante il dominio napoleonico, l'isola Crevan venne inserita nel sistema difensivo realizzato per proteggere la laguna veneziana. Al 1806 risale la costruzione del ridotto militare, successivamente ampliato e rafforzato nel corso della dominazione austriaca. Quando l'isola fu trasferita al Regno d'Italia, circa 60 anni dopo, mantenne la propria funzione fino al periodo successivo alla Prima guerra mondiale. A partire dal 1996, un importante intervento di recupero ha fornito nuova vita all'isola stessa e alla sua dimora, integrando i comfort contemporanei nel rispetto dell'antica architettura militare e del paesaggio lagunare.

Le origini del nome

Crevan prende il nome dall'omonimo canale che la costeggia, e, stando a quanto tramanda una tradizione orale, il toponimo è a sua volta correlato ad un frate francescano che aveva contribuito alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del Deserto. "Nel real estate ultra-prime, un'isola privata rappresenta una delle forme piu' assolute di proprieta': il suo confine non e' un muro, ma l'orizzonte - sottolinea Dimitri Corti, fondatore e ad di Lionard Luxury Real Estate, che cura la vendita dell'isola - Crevan offre il privilegio di sottrarsi al mondo senza allontanarsi dall'immaginario universale di Venezia. Non si acquistano soltanto una residenza e un terreno, ma spazio, riservatezza e un intero paesaggio da custodire". 

Approfondimento

Venezia, delfino avvistato nel Canal Grande

Cronaca: Ultime notizie

Salento, incidente frontale sulla Salice-Veglie: morti moglie e marito

Cronaca

Un uomo di 51 anni e la moglie 47enne sono deceduti nella notte dopo uno scontro sulla...

Virus West Nile, morta una donna di 72 anni in provincia di Napoli

Cronaca

Il decesso è stato registrato a Qualiano, dove altre tre persone risultano esser state contagiate...

Furto opere Antonello da Messina, "indagato uno dei custodi del museo"

Cronaca

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, uno dei dipendenti in turno la sera di Ferragosto...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il sì di Londra e Parigi all'Ucraina per la produzione di missili a lungo raggio con la...

16 foto

Meteo, le previsioni di settembre in Italia: cosa aspettarsi

Cronaca

L’estate 2026 si farà ricordare per le altissime temperature e il caldo estremo, almeno fino alla...

Cronaca: i più letti