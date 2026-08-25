Esplode bombola gas in B&B nel Vibonese, 3 feriti: grave bimba

I tre feriti fanno parte di una famiglia slovena che alloggiava nella struttura ricettiva. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni, che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso

L'eplosione è avvenuta questa sera intorno alle 21,15. I tre feriti fanno parte di una famiglia slovena che alloggiava nella struttura ricettiva. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni, che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. La deflagrazione sembra essere dovuta a una bombola di gas, situata in un B&B a pochi chilometri dal centro di Mileto, nel Vibonese.

Una parete della struttura è crollata, mentre altre persone presenti si sono salvate tuffandosi nella

piscina del B&B. Per spegnere le fiamme sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Vibo Valentia. Sul posto ci sono anche i Carabinieri e la Polizia locale di Mileto. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente. Gli accertamenti sono in corso.