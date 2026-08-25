Bambolina voodoo con amianto, l'allarme del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha segnalato tra gli avvisi di sicurezza un giocattolo antistress a forma di bambolina voodoo che contiene amianto. Si tratta del modello 964700 della marca Trendhaus: nella sabbia interna è stata rilevata tremolite, classificata come rischio serio. In caso di rottura c'è pericolo di inalazione delle fibre. L'invito è a non utilizzare il prodotto e a contattare la Asl ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un giocattolo antistress a forma di bambolina voodoo contiene amianto ed è finito tra gli avvisi di sicurezza del ministero della Salute. Si tratta del modello 964700 della marca Trendhaus, un pupazzetto a due facce – una allegra e una triste – pensato per essere allungato e schiacciato, disponibile in quattro colori. Nella sabbia che lo riempie è stata rilevata la presenza di tremolite, una forma di amianto. Il rischio è stato classificato come "serio".

Il pericolo Secondo la segnalazione, il giocattolo potrebbe strapparsi e lasciar fuoriuscire il materiale di riempimento. È in quel materiale che si trova l'amianto: in caso di rottura, l'avviso indica il pericolo di inalazione delle fibre. L'esposizione all'amianto è associata all'insorgenza di tumori. Il prodotto, di circa 6,5 centimetri, non risulta a norma rispetto ai requisiti europei sulla sicurezza dei giocattoli. Il prodotto e i lotti coinvolti La bambolina è venduta con il nome "Feel Better Buddy Voodoo Magic". I lotti interessati sono due: quello del 2025, contrassegnato dalla sigla CH33501, e quello del 2026, CH34194. Il codice a barre riportato sulla confezione è 4032722964700. Il giocattolo, di fabbricazione cinese, è stato distribuito in numerosi Paesi europei, Italia compresa. Leggi anche Allarme del ministero per la carota giocattolo: contiene amianto