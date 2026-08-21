Il Tribunale di Massa ha condannato azienda e gruista a risarcire con oltre 2,2 milioni di euro la compagna e la figlia di Luca Savio, operaio morto sul lavoro nel 2018. Respinte dal giudice le ipotesi di concorso di colpa: nessuna prova sull'assenza del casco e nessuna dimostrazione che l'operaio si fosse avvicinato alla movimentazione già avviata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Travolto e ucciso da un blocco di marmo di oltre quattro tonnellate ad appena 48 ore dall'assunzione. Per la morte di Luca Savio, 40 anni, il Tribunale di Massa ha disposto un risarcimento superiore ai 2,2 milioni di euro a favore della compagna e della figlia di nove anni. La condanna in solido riguarda sia la ditta di Carrara per cui lavorava, sia il gruista alla guida del mezzo impiegato nella movimentazione del blocco. Alla cifra principale si aggiungono gli interessi e oltre 80mila euro di spese legali, mentre la compagnia assicurativa dell'azienda coprirà l'indennizzo fino al tetto di 927mila euro. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno.

L'incidente nel deposito di Avenza L'infortunio mortale risale all'11 luglio 2018, nel deposito della Fc Autogru in viale Zaccagna ad Avenza. Savio, assunto con un contratto della durata di appena sei giorni, si trovava nel piazzale durante le operazioni preliminari alla movimentazione di un blocco di marmo del peso di 4.430 chilogrammi. Secondo la ricostruzione, venne colpito alla schiena dal blocco e morì nell'area di lavoro. Potrebbe interessarti Fuga sostanze tossiche in cantiere ad Ancona, operai fuori pericolo

Le contestazioni respinte dal giudice Durante il procedimento, azienda e gruista avevano ipotizzato un concorso di colpa della vittima, richiamando anche la presunta assenza del casco protettivo. Il giudice Michele Fornaciari ha respinto l'ipotesi: nessuna prova di corresponsabilità, nessuna evidenza dell'assenza del casco e, comunque, un dispositivo che non avrebbe inciso sull'esito, dato l'impatto alla schiena. Nella sentenza, come riportato da Il Tirreno, il magistrato sottolinea che, se nell'area non doveva trovarsi alcuna persona durante la movimentazione, le possibilità erano due: o l'operazione era iniziata nonostante la presenza dell'operaio, oppure Savio si era avvicinato a movimentazione già iniziata: circostanza che spettava ai convenuti dimostrare.