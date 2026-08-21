È morto a 58 anni Giovanni Gusso, colpito al volto dal tappo della bombola da subacqueo esploso mentre la stava regolando nella sua abitazione di Caorle, in provincia di Venezia. A trovare il corpo è stato un vicino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 58 anni, Giovanni Gusso, è morto nella sua abitazione di Caorle, in provincia di Venezia, colpito al volto dal tappo di una bombola da subacqueo esploso mentre la stava regolando. È accaduto ieri. A dare l'allarme e a trovare il corpo è stato un vicino di casa.

La dinamica Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava armeggiando attorno alla bombola quando il tappo è saltato all'improvviso, colpendolo in pieno viso. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Leggi anche Sub ucciso dalle eliche di un gommone, inchiesta per omicidio nautico