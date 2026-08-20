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Serpente nella cabina di un Tir: panico e traffico bloccato sulla Statale 16 in Abruzzo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il conducente si è accorto del rettile mentre era alla guida e ha fermato il mezzo  all'improvviso sulla SS16. Ricerche senza esito da parte dei vigili del fuoco

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Un serpente nella cabina di un Tir, la paura del conducente e il traffico che va in tilt sulla Statale 16 Adriatica. È successo nella tarda mattinata di oggi, 20 agosto, all’altezza della Caletta Turchino, in Abruzzo: l’autista si è accorto del rettile mentre era alla guida e ha fermato il mezzo sulla carreggiata, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Il serpente nella cabina dell'autocarro

Erano circa le 12 quando il conducente di un Tir diretto verso nord si è accorto della presenza del rettile all’interno dell’abitacolo. L’autista ha frenato di colpo, arrestando il mezzo sulla carreggiata, e ha lasciato rapidamente la cabina, chiedendo l’intervento dei soccorsi. Il Tir fermo sulla SS16 ha provocato forti rallentamenti alla circolazione. Per gestire il traffico e garantire la sicurezza della strada è intervenuta la polizia locale di San Vito Chietino, con la circolazione regolata anche attraverso un senso unico alternato.

Le ricerche dei vigili del fuoco

Sul posto è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Chieti. I soccorritori hanno avviato le ricerche del serpente all’interno dell’autocarro, ma i controlli non hanno permesso di individuare il rettile. La presenza del mezzo pesante sulla carreggiata continuava però a creare disagi alla circolazione. Per liberare la strada e consentire di proseguire le verifiche in condizioni di maggiore sicurezza, il Tir è stato quindi spostato.

Il serpente nonè stato trovato

Il mezzo è stato condotto dai vigili del fuoco per alcune centinaia di metri, fino a un'area di servizio. Una volta raggiunto il piazzale, le ricerche sono proseguite senza che il serpente venisse trovato. Il rettile non è stato quindi recuperato e, al termine dell'intervento, non è stato possibile stabilire dove si fosse nascosto all’interno del mezzo.

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