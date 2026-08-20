Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, business dei colloqui in carcere: CC chiudono bar multiservizi

Cronaca

Dalla spedizione e pesatura pacchi “per detenuti” allo "storage" di zaini e borse per i parenti prima dei colloqui fino al deposito dei cellulari, l’offerta multiservizi dell'esercizio, ampiamente pubblicizzata sui social, si affiancava anche la somministrazione di bevande e alimenti. Anche questa illegale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un bar a pochi passi dal carcere di Poggioreale, un’insegna che sembra fare il verso a chi è costretto a osservare la strada da dietro le sbarre. 

Certamente un gioco di parole non voluto, considerato che l’attività era diventata un vero e proprio hub di servizi per i familiari dei detenuti. 

Spedizione e pesatura pacchi “per detenuti”, storage di zaini e borse per i parenti prima dei colloqui. E, tra i servizi più remunerativi, il deposito dei cellulari. 

Durante i colloqui non è possibile introdurre telefonini o smartphone e il bar offriva tariffe popolari per curarne la custodia. Pochi euro ma gli introiti erano garantiti dai grandi numeri.

Specie il mercoledì, giorno di colloqui e maggiore afflusso di clienti.

All’offerta multiservizi, ampiamente pubblicizzata sui social, si affiancava anche la somministrazione di bevande e alimenti. Anche questa illegale.

Secondo quanto documentato dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, i locali sarebbero adibiti a uso abitativo e priva di autorizzazioni per ospitare attività commerciali.  Il bar è stato chiuso, oltre 7mila euro il conto delle sanzioni notificate.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/9
Cronaca

Alemanno esce dal carcere di Rebibbia accolto dai sostenitori. FOTO

L'ex sindaco di Roma ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione. Condannato per traffico d'influenze per abuso d'ufficio, l'ex primo cittadino si è detto 'innocente', denunciando poi la condizione di sovraffollamento delle carceri italiane. Ad accoglierlo fuori dal penitenziario, decine di sostenitori e manifestanti, tra cori e abbracci

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Allerta meteo, i danni del maltempo oggi in Liguria. FOTO

Cronaca

Dopo settimane di caldo intenso, nel Nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno...

7 foto

Brianza, aggredisce moglie e figlia con un martello: arrestato 55enne

Cronaca

È accaduto a Cesano Maderno (Monza), dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un...

Avvelenate con ricina, Gianni Di Vita sentito in Questura con un'amica

Cronaca

Padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli...

Non trova l’ostello e chiede aiuto, turista violentata a Milano

Cronaca

La ragazza, 21enne di origini colombiane, si era persa e aveva il cellulare scarico. Un uomo l’ha...

Trentino, giovane escursionista colpito da fulmine a Passo Dagnola

Cronaca

Otto escursionisti impegnati in un trekking hanno vissuto attimi di paura nei pressi...

Cronaca: i più letti