Gianni Alemanno esce dal carcere di Rebibbia, accolto da un centinaio di sostenitori. FOTO
L'ex sindaco di Roma ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione. Condannato per traffico d'influenze per abuso d'ufficio, l'ex primo cittadino si è detto "innocente", denunciando poi la condizione di sovraffollamento delle carceri italiane. Ad accoglierlo fuori dal penitenziario, decine di sostenitori e manifestanti, tra cori e abbracci
- L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione. A seguito della condanna per traffico d'influenze per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta "Mondo di Mezzo", l'ex primo cittadino ha lasciato il polo penitenziario dichiarandosi "innocente".
- Ad accoglierlo fuori dal carcere decine di sostenitori e manifestanti che hanno intonato cori come "Uno di noi, Gianni uno di noi". L'ex sindaco ha poi denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane. "Non c'è nessuna contraddizione tra la difesa intransigente della sicurezza dei cittadini e la necessità di costruire un sistema penitenziario che rispetti la dignità delle persone e promuova la loro capacità di riabilitarsi", ha scritto Alemanno in un post sui social
- A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso Alemanno sui social. Un'esperienza che “non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova", ha scritto. "Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente”, ha aggiunto.
- Previsto per oggi anche l'incontro tra l'ex primo cittadino e il generale Roberto Vannacci. "Io non chiedo posti o incarichi, porterò soltanto la mia esperienza al movimento di Vannacci", ha sottolineato Alemanno, definendo il fondatore di Futuro Nazionale come "un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa".