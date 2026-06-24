L'ex sindaco di Roma ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione. Condannato per traffico d'influenze per abuso d'ufficio, l'ex primo cittadino si è detto "innocente", denunciando poi la condizione di sovraffollamento delle carceri italiane. Ad accoglierlo fuori dal penitenziario, decine di sostenitori e manifestanti, tra cori e abbracci