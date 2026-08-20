Brianza, aggredisce moglie e figlia con un martello: arrestato 55enne

Ha aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno (Monza), dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'allarme è scattato la mattina del 12 agosto con una chiamata al 112. I militari, arrivati sul posto, hanno bloccato l'aggressore e sequestrato il martello. A confermare la dinamica dei fatti sono state le immagini del sistema di videosorveglianza interno all'abitazione, che hanno fornito totale riscontro al racconto fornito dalle vittime, rispettivamente di 43 e 24 anni. L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Desio per le medicazioni del caso, mentre madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso di Carate Brianza (Monza). Le loro condizioni sono stabili e non sono in pericolo di vita. Le due donne hanno raccontato di subire violenze fisiche dall'agosto 2025, da quando il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del "Codice Rosso" a tutela delle vittime e disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Monza.