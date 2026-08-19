"Ha trascorso una notte tranquilla" ed è in condizioni definite "in miglioramento" Giovanni Atzeni, detto Tittia, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo la caduta avvenuta al termine del Palio dell’Assunta. Il fantino, 41 anni, è stato trasportato in ospedale nella serata di martedì 18 agosto, pochi istanti dopo aver regalato alla Contrada del Nicchio una vittoria attesa da 28 anni. Atzeni è arrivato al pronto soccorso cosciente, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in barella fuori da Piazza del Campo. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico, motivo per cui è stato disposto il ricovero e un periodo di osservazione. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il fantino dovrebbe rimanere nel reparto di osservazione del pronto soccorso almeno per altre 24 ore, nel rispetto del protocollo di massima prudenza previsto dopo un trauma alla testa. La notte trascorsa in ospedale non ha fatto registrare particolari criticità. Gli accertamenti con la Tac avrebbero evidenziato anche alcuni traumi di lieve entità, mentre resta sotto stretta attenzione soprattutto il trauma cranico. Al momento non è stata indicata una possibile data di dimissione.

La ricostruzione dell'incidente

L’incidente si è verificato al termine della carriera, quando Tittia aveva già tagliato il traguardo e celebrato il successo con il nerbo alzato al cielo. Dopo i tre giri di pista, la Piazza del Campo è stata rapidamente invasa dai contradaioli del Nicchio, esplosi in un abbraccio collettivo dopo quasi tre decenni di attesa. È stato proprio durante quei concitati momenti che alcuni contradaioli presenti sul tufo sono entrati in contatto con il cavallo Anda e Bola. Nell’impatto, il fantino è stato sbalzato in avanti ed è caduto rovinosamente, battendo la testa sulla pista e rimanendo immobile per alcuni istanti. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, ma hanno dovuto farsi strada nel mezzo della ressa e dei festeggiamenti. Atzeni è stato stabilizzato, sistemato sulla barella e trasportato fuori dalla piazza attraverso la Costarella, quindi trasferito alle Scotte. Il cavallo Anda e Bola, invece, si è rialzato quasi subito dopo l'impatto. È stato sottoposto alle verifiche dei veterinari, che ne hanno valutato positivamente le condizioni, senza rilevare conseguenze significative. Anche i due contradaioli coinvolti nell’impatto sono stati soccorsi. Nonostante la violenza dello scontro, non avrebbero riportato conseguenze gravi.

