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Femminicidio a Corigliano Rossano, fermato il marito di Carmela Bifano

Cronaca
©Ansa

La donna, 72 anni, era stata trovata morta ieri in un fondo agricolo nel Cosentino. A dare l'allarme era stato proprio il marito, raccontando di aver visto due uomini che si allontanavano

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Il marito di Carmela Bifano, la 72enne uccisa ieri a Corigliano, nel Cosentino, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, che conduce le indagini, terminato stamani verso le 6.

L'omicidio e le indagini

La donna era stata trovata morta in un terreno agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano-Rossano: secondo le prime analisi, la morte è stata provocata da alcuni colpi alla testa, inferti probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato proprio il marito, dicendo di avere trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di avere visto due uomini allontanarsi. Durante l'interrogatorio, però, evidentemente sono emersi elementi che hanno spinto gli inquirenti a disporre il fermo nei confronti dell'uomo.

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