Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cattolica, dopo litigio si getta con l'auto nel canale con la moglie a bordo: salvati

Cronaca

È accaduto nel pomeriggio a Cattolica, in provincia di Rimini: un uomo si è lanciato con l'auto nel porto canale, con la moglie seduta accanto. Dopo i primi soccorsi l'uomo è fuggito tra gli scogli: solo ieri sera era stato arrestato e poi rilasciato

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Attimi di paura nel pomeriggio di martedì 19 agosto al porto canale di Cattolica, nel Riminese, dove un'auto con due persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio, con la moglie, una connazionale 42enne, seduta al suo fianco. La vettura è precipitata poco dopo le 16.30.

 

Il salvataggio

Quando la macchina, una Volkswagen Golf, si è inabissata, il portellone del bagagliaio si è aperto e i due coniugi sono riusciti a riemergere. Determinante l'intervento di alcune persone presenti sulla banchina, che si sono gettate in acqua per aiutarli a raggiungere la riva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Leggi anche

Omicidio a Corigliano Rossano, fermato marito di Carmela Bifano

La fuga dell'uomo

Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata invece trasportata in ospedale per accertamenti: si tratterebbe di controlli a scopo puramente precauzionale, e non sarebbe quindi in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Il 45enne era stato arrestato ieri

Proprio ieri l'uomo, residente a San Giovanni in Marignano, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i carabinieri erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per un litigio domestico. Nei confronti dell'uomo pare non risultino, al momento, denunce per violenza sulla moglie. Il 45enne ha piccoli precedenti, però molto datati.

Cronaca: Ultime notizie

Isernia, dimesso da ospedale muore durante l'uscita: inchiesta

Cronaca

Un uomo di 64 anni di Venafro è morto subito dopo che i medici del "Veneziale" di Isernia ne...

Ranucci, dietrofront su querela a Forleo: "Ha ripreso delle notizie"

Cronaca

La querela, ha detto il giornalista in serata, "non gliela faccio perché ha detto correttamente...

Tragedia sul lavoro in A1, operaio cade dal viadotto e muore

Cronaca

Un operaio di 39 anni è morto nel pomeriggio di martedì 19 agosto dopo essere precipitato da...

Imperia, colpisce la compagna con spranga e pistola: fermato

Cronaca

È successo a Molini di Triora, in alta Valle Argentina. Un uomo ha colpito la compagna alla testa...

Ultraleggero caduto, trovato relitto: le vittime erano abbracciate

Cronaca

Sono stati trovati abbracciati, all'interno dell'abitacolo, i due avvocati morti nella caduta...

Cronaca: i più letti