È accaduto nel pomeriggio a Cattolica, in provincia di Rimini: un uomo si è lanciato con l'auto nel porto canale, con la moglie seduta accanto. Dopo i primi soccorsi l'uomo è fuggito tra gli scogli: solo ieri sera era stato arrestato e poi rilasciato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Attimi di paura nel pomeriggio di martedì 19 agosto al porto canale di Cattolica, nel Riminese, dove un'auto con due persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio, con la moglie, una connazionale 42enne, seduta al suo fianco. La vettura è precipitata poco dopo le 16.30.

Il salvataggio Quando la macchina, una Volkswagen Golf, si è inabissata, il portellone del bagagliaio si è aperto e i due coniugi sono riusciti a riemergere. Determinante l'intervento di alcune persone presenti sulla banchina, che si sono gettate in acqua per aiutarli a raggiungere la riva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Leggi anche Omicidio a Corigliano Rossano, fermato marito di Carmela Bifano

La fuga dell'uomo Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata invece trasportata in ospedale per accertamenti: si tratterebbe di controlli a scopo puramente precauzionale, e non sarebbe quindi in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.