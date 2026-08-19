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Assalti ai bancomat con "marmotte esplosive", sette arresti a Foggia

Cronaca

Le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti degli indagati che avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200 mila euro

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I carabinieri della Compagnia di Vasto stanno dando esecuzione, in provincia di Foggia, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone ritenute, a vario titolo, responsabili di 12 assalti a dispositivi Atm di diversi istituti bancari mediante impiego di marmotte esplosive. Le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti degli indagati che avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200 mila euro. Sono in corso perquisizioni da parte dei militari con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia.

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