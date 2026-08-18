Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto a Messina, due scosse a Oliveri: la più forte di magnitudo 3.7

Cronaca

Due scosse ravvicinate hanno interessato la costa tirrenica del Messinese nella mattinata di martedì 18 agosto. La più intensa, di magnitudo ML 3.7, è stata registrata alle 10:07 a 1 km a nord-ovest di Oliveri, seguita a distanza di pochi secondi da una seconda scossa di magnitudo 3.3. Entrambe localizzate dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma a bassa profondità

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La terra ha tremato nel Messinese nella mattinata di martedì 18 agosto. Due scosse di terremoto ravvicinate hanno interessato la zona di Oliveri, sulla costa tirrenica in provincia di Messina, a pochi secondi l'una dall'altra. La più forte, di magnitudo ML 3.7, è stata registrata alle 10:07 con epicentro a 1 chilometro a nord-ovest del comune, a una profondità di 9 chilometri. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma.

 

Le due scosse

La prima e più intensa scossa è avvenuta alle 10:07:10 (ora italiana), con magnitudo 3.7 e coordinate geografiche 38.13 di latitudine e 15.05 di longitudine, a una profondità di 9 chilometri. Meno di quaranta secondi dopo, alle 10:07:47, un secondo evento di magnitudo 3.3 è stato registrato a 2 chilometri a sud-ovest di Oliveri, a una profondità di 10 chilometri. Entrambe le scosse hanno avuto epicentro in un'area ristretta della fascia costiera tirrenica.

La zona

L'epicentro si colloca nel tratto di costa tra Capo d'Orlando, Patti e Milazzo, di fronte all'arcipelago delle Eolie. Si tratta di un'area a media sismicità, monitorata dalla rete di sorveglianza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Cronaca: Ultime notizie

Brescia, due fratelli trovati morti in casa a Concesio: si indaga

Cronaca

L'indagine condotta dalla polizia. Non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi: tra le...

Palio di Siena agosto 2026, le immagini della gara. FOTO

Cronaca

Grazie alla vittoria nel Palio dell'Assunta di Siena, Giovanni "Tittia" Atzeni ha ottenuto il suo...

10 foto
Jockey Giovanni Atzeni, nicknamed 'Tittia' and his horse Anda e Bola of Contrada of Nicchio competes an win the historical Italian horse race Palio di Siena. Siena, 18/08/26, ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Palio di Siena dell'Assunta 2026, vince la Contrada del Nicchio

Cronaca

Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha centrato il 13esimo successo personale nel Palio, confermandosi...

Jockey Giovanni Atzeni, nicknamed 'Tittia' and his horse Anda e Bola of Contrada of Nicchio competes an win the historical Italian horse race Palio di Siena. Siena, 18/08/26, ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Anziana uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito

Cronaca

Il corpo della donna, 72 anni, è stato trovato in un terreno agricolo a Villaggio Frassa,...

Isola d'Elba, bimba trova commovente lettera di addio di 29 anni fa

Cronaca

Lo struggente messaggio di addio a un'amica riemerso tra gli scogli di Seccheto, nella costa...

Cronaca: i più letti