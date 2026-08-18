La terra ha tremato nel Messinese nella mattinata di martedì 18 agosto. Due scosse di terremoto ravvicinate hanno interessato la zona di Oliveri, sulla costa tirrenica in provincia di Messina, a pochi secondi l'una dall'altra. La più forte, di magnitudo ML 3.7, è stata registrata alle 10:07 con epicentro a 1 chilometro a nord-ovest del comune, a una profondità di 9 chilometri. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma.

Le due scosse

La prima e più intensa scossa è avvenuta alle 10:07:10 (ora italiana), con magnitudo 3.7 e coordinate geografiche 38.13 di latitudine e 15.05 di longitudine, a una profondità di 9 chilometri. Meno di quaranta secondi dopo, alle 10:07:47, un secondo evento di magnitudo 3.3 è stato registrato a 2 chilometri a sud-ovest di Oliveri, a una profondità di 10 chilometri. Entrambe le scosse hanno avuto epicentro in un'area ristretta della fascia costiera tirrenica.