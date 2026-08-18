Più della metà dei posti è nella scuola primaria



La quota maggiore delle disponibilità nella Capitale riguarda la scuola primaria, dove sono previsti complessivamente 1.748 posti. Di questi, 1.361 sono posti comuni e 297 riguardano il sostegno. A questi si aggiungono 74 posti per il metodo Montessori, sei per il Pizzigoni e dieci per scienze motorie. Alle scuole superiori i posti disponibili sono invece 952, distribuiti tra numerose classi di concorso. Le disponibilità più alte riguardano inglese, con 88 posti, matematica e fisica con 80, scienze e tecnologie informatiche con 65 e scienze motorie con 53. Altri 51 posti sono destinati a matematica e 40 a scienze naturali, chimiche e biologiche. Alle scuole medie le disponibilità sono 467. In questo caso, 81 posti riguardano matematica e scienze, 69 italiano, storia e geografia, 51 inglese e 46 tecnologia. Sul sostegno i posti disponibili sono 38. Completano il quadro le scuole dell’infanzia, con 302 posti: 204 comuni, 56 sul sostegno e 42 per il metodo Montessori.



A Roma quasi l’80% delle disponibilità del Lazio



Il confronto con le altre province mostra il peso di Roma sul totale regionale. Dei 4.356 posti disponibili nel Lazio, 887 sono distribuiti tra Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, mentre il resto è concentrato nella Capitale. Nella scuola primaria, per esempio, Roma conta 1.361 posti comuni, contro 73 a Latina, 15 a Frosinone, nove a Viterbo e quattro a Rieti. Sul sostegno della primaria le disponibilità sono 297 nella Capitale, 22 a Frosinone, nove a Latina, cinque a Viterbo e una a Rieti.

Differenze simili si registrano anche nelle scuole secondarie. Per matematica e scienze alle medie Roma dispone di 81 posti, contro 26 a Latina, otto a Frosinone, quattro a Rieti e due a Viterbo. Per inglese alle superiori, invece, i posti sono 88 nella Capitale, sette a Latina, sette a Frosinone, cinque a Rieti e tre a Viterbo. Le disponibilità dovranno ora trasformarsi in ingressi effettivi attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi e di quelle ad esaurimento, secondo la ripartizione fissata dall’Ufficio scolastico regionale.