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Alta velocità Bologna-Milano, conclusi i lavori: ripresa la circolazione sulla linea

Cronaca

Rete Ferroviaria Italiana ha sostituito sei deviatoi con tre cantieri attivi e oltre cento tecnici impegnati. La velocità sulla tratta rinnovata sarà innalzata gradualmente fino al regime, mentre circa 200 treni AV continuano a viaggiare quotidianamente fra le due città

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È tornata regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea AV Bologna – Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano – Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4.55.

I cantieri e gli interventi

Tre i cantieri attivati da Rete Ferroviaria Italiana: due presso il Posto di Movimento di Livraga e uno presso il Bivio Piacenza Ovest. Le squadre hanno operato in parallelo per sostituire sei deviatoi in quella tratta. Oltre cento tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici hanno lavorato con mezzi d'opera, autogrù telescopiche e attrezzature specialistiche. Gli interventi rientrano nei piani di manutenzione programmata della linea e sono finalizzati a garantire elevati livelli di affidabilità dell'infrastruttura. Si aggiungono alle attività ordinarie svolte quotidianamente, in prevalenza durante le ore notturne.

La sotituzione dei deviatoi

Fondamentali per il passaggio dei treni da un binario all'altro e per il collegamento tra rete AV e rete convenzionale, i deviatoi – più comunemente chiamati scambi – sono lunghi 140 metri e pesano 200 tonnellate. Per movimentarli è stato necessario suddividerli in cinque parti. Le operazioni, concentrate nella settimana di Ferragosto, sono state precedute da attività preparatorie avviate a inizio estate senza impatti sulla circolazione dei treni.

Gestione della circolazione durante i lavori

Durante l'attività dei cantieri, i treni AV hanno bypassato il tratto interessato dai lavori utilizzando i binari della linea convenzionale. Da oggi e fino al 28 agosto, come previsto dalle norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, la velocità sulla tratta rinnovata sarà innalzata progressivamente fino al valore massimo consentito. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con i tempi di percorrenza. Ogni giorno circa 200 treni AV percorrono la Bologna-Milano, raggiungendo velocità fino a 300 chilometri orari. 

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