Rete Ferroviaria Italiana ha sostituito sei deviatoi con tre cantieri attivi e oltre cento tecnici impegnati. La velocità sulla tratta rinnovata sarà innalzata gradualmente fino al regime, mentre circa 200 treni AV continuano a viaggiare quotidianamente fra le due città ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È tornata regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea AV Bologna – Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano – Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4.55.

I cantieri e gli interventi Tre i cantieri attivati da Rete Ferroviaria Italiana: due presso il Posto di Movimento di Livraga e uno presso il Bivio Piacenza Ovest. Le squadre hanno operato in parallelo per sostituire sei deviatoi in quella tratta. Oltre cento tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici hanno lavorato con mezzi d'opera, autogrù telescopiche e attrezzature specialistiche. Gli interventi rientrano nei piani di manutenzione programmata della linea e sono finalizzati a garantire elevati livelli di affidabilità dell'infrastruttura. Si aggiungono alle attività ordinarie svolte quotidianamente, in prevalenza durante le ore notturne.

La sotituzione dei deviatoi Fondamentali per il passaggio dei treni da un binario all'altro e per il collegamento tra rete AV e rete convenzionale, i deviatoi – più comunemente chiamati scambi – sono lunghi 140 metri e pesano 200 tonnellate. Per movimentarli è stato necessario suddividerli in cinque parti. Le operazioni, concentrate nella settimana di Ferragosto, sono state precedute da attività preparatorie avviate a inizio estate senza impatti sulla circolazione dei treni.