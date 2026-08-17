Turista inglese atterra a Roma e poche ore dopo scompare: l’appello della compagnaCronaca
L'uomo di 56 anni, Colin Alexander Ross, è stato visto per l'ultima volta intorno alle 22 del 14 agosto vicino al Pantheon. La compagna, in un appello pubblicato su Facebook, ha detto di averlo visto imboccare una via in leggera salita alla destra di piazza della Rotonda. "Colin è senza cellulare e portafoglio e potrebbe non ricordare il nome dell'hotel", ha scritto Annabella Mcallister
“Un viaggio da sogno si è trasformato in un incubo”. Colin Alexander Ross, 56 anni, era atterrato a Roma da poche ore insieme alla compagna quando all’improvviso è scomparso. La donna, originaria della Scozia, non ha più notizie del suo fidanzato dalla sera di venerdì 14 agosto quando, come lei stessa ha raccontato, si è voltata un attimo e lui non non c’era più. Dopo aver avvisato le autorità che hanno avviato le ricerche, la donna ha pubblicato sui social un appello con la foto di Ross, una sua descrizione e il racconto degli ultimi momenti in cui i due sono stati insieme.
L'appello della compagna
Colin Alexander Ross è stato visto per l’ultima volta intorno alle 22 del 14 agosto vicino al Pantheon, in piazza della Rotonda. Poi, come ha raccontato sui social la compagna Annabella Mcallister, lei si è allontanata leggermente per andare a scattare una foto: lo ha visto imboccare una piccola via in leggera salita e piena di bar e negozi alla destra della piazza ma, quando lo ha seguito, lui era già scomparso. “Colin era un po’ provato a causa dei farmaci e del caldo”, ha spiegato la donna, aggiungendo che potrebbe non ricordare il nome dell’hotel e che non ha con sé né il cellulare né il portafoglio. Quindi l’appello: “Per favore abitanti di Roma aiutatemi a trovarlo”.
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Autorità locali e ambasciata britannica al lavoro
La donna ha fornito una descrizione di Ross per aiutare le persone a individuarlo: è alto circa un metro e 70 e pesa intorno ai 70 chili. Ha i capelli biondi e al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica nere. Inoltre, ha un orecchino all'orecchio sinistro, un orologio nero e un braccialetto nero al polso sinistro. Le autorità sono al lavoro ma al momento le ricerche non hanno dato risultati. Annabella Mcallister si è messa anche in contatto con l’ambasciata britannica a Roma che le sta fornendo supporto.