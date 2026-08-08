Un uomo di 61 anni, lavoratore presso una ditta di Campi Bisenzio (Firenze) che produce imballaggi in plastica, sarebbe rimasto schiacciato mentre movimentava pallets con un muletto. Incidente simile per un operaio che stava lavorando nel cantiere di un'abitazione nel Modenese. In Calabria l'incidente che ha riguardato un elettricista

Un operaio di 60 anni è morto, sempre ieri pomeriggio, schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione a Salto di Montese, sull'Appennino Modenese. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 27 che attraversa la frazione. L'uomo stava trasportando col muletto l'amianto tolto dall'abitazione. La dinamica specifica dell'episodio resta tuttavia al centro degli accertamenti degli inquirenti per capire cosa abbia provocato il ribaltamento o la manovra fatale del mezzo meccanico.

Nelle ultime ore si sono registrati almeno tre morti di operai su luoghi di lavoro. Ieri sera, 7 agosto, si è verificato il decesso di un uomo che lavorava in una ditta di Campi Bisenzio (Firenze) che produce imballaggi in plastica. La vittima, un 61enne, sarebbe rimasto schiacciato mentre movimentava pallets con un muletto. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, carabinieri, vigili del fuoco e personale della prevenzione sugli infortuni sul lavoro della Asl Toscana centro.

Folgorato un elettricista nel Reggino

Tragedia anche nel Reggino dove un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio di alcune luminarie. L'incidente è avvenuto a Calanna, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, originario di Rosalì, era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata quando, per cause ancora in corso da accertare, è stato raggiunto da una scarica elettrica risultata poi fatale.

Grave un lavoratore nel Palermitano

Nelle scorse ore, infine, un operaio di 52 anni è caduto dall'altezza di tre metri mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione di un edificio a Bolognetta, nel Palermitano. L'uomo è stato soccorso e trasportato con un mezzo privato all'ospedale Bianchi di Corleone dove è ricoverato con la prognosi riservata. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asp di Palermo per accertare se siano state rispettate o le norme sulla sicurezza nei cantieri.