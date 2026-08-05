Maxi operazione di soccorso a Bognanco. L'allarme è scattato intorno alle 22 per il mancato rientro di cinque sportivi francesi. Un secondo gruppo di cinque persone, mossosi in autonomia per prestare aiuto, era rimasto a sua volta intrappolato

Una maxi operazione di soccorso ha impegnato nella notte i tecnici del soccorso nel territorio comunale di Bognanco, in Val d'Ossola. Dieci torrentisti sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati all'interno di una forra durante un'uscita di canyoning. L'allarme è scattato intorno alle 22 di lunedì, quando è arrivata la segnalazione per il mancato rientro di cinque sportivi di nazionalità francese.

La disciplina consiste nell'esplorare gole e orridi camminando lungo fiumi, torrenti e piccole cascate e discendendoli senza l'ausilio di canoe o gommoni. Chi lo pratica avanza nuotando, arrampicandosi e calandosi con le corde all'interno dei canyon scavati dall'acqua.

Il doppio salvataggio

Una volta individuata la posizione del primo gruppo, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Durante le operazioni di recupero i soccorritori si sono imbattuti in un secondo gruppo, composto da altri cinque torrentisti: questi si erano mossi in autonomia per tentare di prestare aiuto ai francesi, finendo però per rimanere a loro volta bloccati lungo il percorso.

Tutti e dieci gli escursionisti sono stati riaccompagnati a valle in sicurezza e affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Alle attività di assistenza hanno collaborato anche i Carabinieri.