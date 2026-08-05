Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Val d'Ossola, 10 torrentisti bloccati in una forra durante canyoning: salvati nella notte

Cronaca

Maxi operazione di soccorso a Bognanco. L'allarme è scattato intorno alle 22 per il mancato rientro di cinque sportivi francesi. Un secondo gruppo di cinque persone, mossosi in autonomia per prestare aiuto, era rimasto a sua volta intrappolato

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una maxi operazione di soccorso ha impegnato nella notte i tecnici del soccorso nel territorio comunale di Bognanco, in Val d'Ossola. Dieci torrentisti sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati all'interno di una forra durante un'uscita di canyoning. L'allarme è scattato intorno alle 22 di lunedì, quando è arrivata la segnalazione per il mancato rientro di cinque sportivi di nazionalità francese.

Il canyoning

La disciplina consiste nell'esplorare gole e orridi camminando lungo fiumi, torrenti e piccole cascate e discendendoli senza l'ausilio di canoe o gommoni. Chi lo pratica avanza nuotando, arrampicandosi e calandosi con le corde all'interno dei canyon scavati dall'acqua.

Leggi anche

Cade in acqua facendo canyoning, morto nel Lecchese

Il doppio salvataggio

Una volta individuata la posizione del primo gruppo, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Durante le operazioni di recupero i soccorritori si sono imbattuti in un secondo gruppo, composto da altri cinque torrentisti: questi si erano mossi in autonomia per tentare di prestare aiuto ai francesi, finendo però per rimanere a loro volta bloccati lungo il percorso.

 

Tutti e dieci gli escursionisti sono stati riaccompagnati a valle in sicurezza e affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Alle attività di assistenza hanno collaborato anche i Carabinieri.

Cronaca: Ultime notizie

Donna trovata morta a luglio a Torino, l'ex compagno arrestato

Cronaca

 Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in...

Caldo, record bollini rossi e allerta gialla maltempo 8 regioni. LIVE

live Cronaca

Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da...

Incendio a Lecco, fiamme sul Moregallo: chiusa la Provinciale 583

Cronaca

Le fiamme si sono scatenate nel pomeriggio del 4 agosto, per cause ancora da chiarire. Sul posto...

Ex ds Milan Tare derubato sul treno al rientro dai funerali di Baresi

Cronaca

A ricostruire l'accaduto è la polizia in un post su Instagram. "Sul treno purtroppo, a volte,...

Morte Domenico, accordo per il risarcimento tra Monaldi e famiglia

Cronaca

L'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia Caliendo-Mercolino hanno raggiunto un accordo...

Cronaca: i più letti