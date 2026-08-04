Terremoto in Toscana, scossa magnitudo 4.3 avvertita da Pisa a Lucca

Il governatore Eugenio Giani spiega sui social della Regione: "Verifiche in corso con il sistema regionale" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3, secondo l'Ingv, è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Ma la scossa è stata percepita fino a Livorno. Così sui social il governatore Eugenio Giani che spiega: "Verifiche in corso con il sistema regionale". A Pisa numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Negli uffici pubblici del centro di Pisa decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni.

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Seconda scossa in pochi giorni Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, era stata registrata dall'Ingv nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Il sisma era stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. La scossa era stata avvertita dalla popolazione, nessun danno registrato a persone o cose.

La Torre di Pisa e i monumenti sono aperti La Torre di Pisa e tutti gli altri musei e monumenti di piazza dei Miracoli non hanno subito alcuna conseguenza in seguito alla scossa di terremoto registrata stamani a 7 km da Pisa. Le misure di sicurezza al momento sono invariate e tutti i monumenti restano aperti alle visite senza alcuna contro indicazione. Dopo la scossa in molti uffici pubblici, ma anche in altri privati e negozi, la gente è uscita in strada e dopo alcuni minuti di apprensione ha poi fatto ritorno alle normali attività.