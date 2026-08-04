La piccola di 8 anni era in casa senza la presenza di un adulto da diverse ore. Al loro arrivo, il personale sanitario e i carabinieri l’hanno presa in custodia e affidata agli assistenti sociali. Denunciati dalle autorità alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minore
"Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c'è niente da mangiare". Una bambina di otto anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione, in provincia di Parma, senza la presenza di un adulto. All’appello lanciato dalla piccola ha risposto la centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e ha allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo, le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono dalla bambina che non solo era in casa senza adulti da diverse ore ma non aveva neanche cibo a disposizione all’interno dell’abitazione.
Familiari denunciati per abbandono di minore
I sanitari del 118 e i carabinieri hanno raggiunto la bambina e l’hanno presa in custodia per poi trasportarla in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti precauzionali. Le autorità hanno quindi attivato la rete di tutela dei minori, coinvolgendo gli assistenti sociali che hanno preso in carico la bambina e le hanno fornito supporto psicologico e una collocazione sicura. I carabinieri hanno denunciato alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minore.