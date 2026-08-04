"Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c'è niente da mangiare". Una bambina di otto anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione, in provincia di Parma, senza la presenza di un adulto. All’appello lanciato dalla piccola ha risposto la centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e ha allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo, le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono dalla bambina che non solo era in casa senza adulti da diverse ore ma non aveva neanche cibo a disposizione all’interno dell’abitazione.