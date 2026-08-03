Meteo, tanto caldo e umidità con pochi temporali di calore

Rimane stabile il clima su tutto il nostro Paese. Un'altra settimana di marcata continuità meteorologica , avvisano i metereologi. Ad aggravare la percezione del caldo l'accumulo di umidità lungo le fasce costiere e nelle pianure
Tanto caldo e sole con pochi temporali di calore. Rimane stabile il clima su tutto il nostro Paese. Ad annunciare un'altra settimana di marcata continuità meteorologica Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "I valori massimi - afferma - si attesteranno ancora una volta su livelli ampiamente superiori rispetto alle medie climatologiche del periodo". Nelle aree interne del Centro e l'intera Pianura Padana le colonnine di mercurio segneranno 38-39°C e i sui settori geografici più predisposti all'accumulo di calore si raggiungeranno picchi di 40°C.
Caldo e umidità con notti tropicali
Ad aggravare la percezione del caldo l'accumulo di umidità nei bassi strati che porterà ad un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere e nelle pianure, rendendo l'atmosfera particolarmente pesante con notti tropicali. Nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, l'intenso riscaldamento del suolo innescherà lo sviluppo di cumuli imponenti lungo le aree alpine, prealpine e a tratti sulla dorsale appenninica. "Si tratterà tuttavia di rovesci o brevi temporali localizzati - sottolinea Brescia - che non porteranno nessun refrigerio". Secondo i modelli matematici un primo cedimento dell'anticiclone potrebbe verificarsi attorno all'8-9 di agosto.
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Previsioni meteo per i prossimi giorni
Per domani al Nord sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro sole e caldo con instabilità sull'Appennino abruzzese. Al Sud sole e caldo, qualche acquazzone in Appennino. Per dopodomani: al Nord soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud sole e caldo Tendenza: anticiclone sempre protagonista, possibile flessione al Nord con temporali da venerdì 7.