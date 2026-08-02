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Nave della Marina italiana abborda petroliera della “flotta ombra” russa nel Mediterraneo

Cronaca
Ministero della Difesa

Il ministero della Difesa ha spiegato che Thaon di Revel, nave ammiraglia dell’operazione Eunavfor Med Irini, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo, ha effettuato stamattina un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell’Ue e appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” russa, per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere, la petroliera è stata intercettata a ovest di Pantelleria

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Il ministero della Difesa italiano ha fatto sapere che la nave Thaon di Revel della Marina italiana ha abbordato una petroliera della “flotta ombra” russa vicino Pantelleria. La Difesa ha spiegato che Thaon di Revel, nave ammiraglia dell’operazione Eunavfor Med Irini - missione dell’Unione europea nel Mediterraneo - ha effettuato stamattina un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell’Unione europea e appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” russa, per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. La Toa Payoh, ha aggiunto la Difesa, naviga dichiarando bandiera del Camerun.

Il controllo sulla petroliera Toa Payoh

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