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Crollo a Messina, si cercano ancora tre dispersi. Indagati due imprenditori e un ingegnere

Cronaca

Si scava tra le macerie per trovare il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella Sara Leone e il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Avvisi di garanzia per tre persone, tra cui un parente delle prime due vittime. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo

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Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i tre dispersi, ci sono tre persone indagate per il crollo della palazzina di rione Pistunina a Messina. La Procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire a due imprenditori e un ingegnere: i reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Uno degli indagati è parente delle prime due vittime estratte.

L'indagine della Procura di Messina

L'indagine, coordinata dalla Procura di Messina, è condotta dai carabinieri del comando provinciale, dagli uomini del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asp di Messina e dai vigili del fuoco di Messina. I tre indagati sarebbero i responsabili delle ditte che eseguivano i lavori al piano terra dello stabile collassato e un tecnico.

Trovata la terza vittima, tre i dispersi

Nelle scorse ore è stato ritrovato un terzo corpo sotto le macerie a Messina. Si tratta di Alessandra Frazzica, 21 anni. La salma è stato riconosciuto dai familiari. Finora erano stati recuperati i corpi senza vita di Carmelo Leone e sua sorella Rosa. Ancora tre, come detto, i dispersi. Sono il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella Sara Leone e il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya.

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Esplosione a Messina, si scava alla ricerca dei dispersi. FOTO

I vigili del fuoco sono in azione nel quartiere Pistunina dove è crollata parte di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Si cercano i dispersi, mentre diverse persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. All'origine del crollo potrebbe esserciun crollo strutturale, ha riferito il sindaco Federico Basile

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