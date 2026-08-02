Si scava tra le macerie per trovare il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella Sara Leone e il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Avvisi di garanzia per tre persone, tra cui un parente delle prime due vittime. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo

Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i tre dispersi, ci sono tre persone indagate per il crollo della palazzina di rione Pistunina a Messina . La Procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire a due imprenditori e un ingegnere: i reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Uno degli indagati è parente delle prime due vittime estratte.

L'indagine della Procura di Messina

L'indagine, coordinata dalla Procura di Messina, è condotta dai carabinieri del comando provinciale, dagli uomini del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Asp di Messina e dai vigili del fuoco di Messina. I tre indagati sarebbero i responsabili delle ditte che eseguivano i lavori al piano terra dello stabile collassato e un tecnico.

Trovata la terza vittima, tre i dispersi

Nelle scorse ore è stato ritrovato un terzo corpo sotto le macerie a Messina. Si tratta di Alessandra Frazzica, 21 anni. La salma è stato riconosciuto dai familiari. Finora erano stati recuperati i corpi senza vita di Carmelo Leone e sua sorella Rosa. Ancora tre, come detto, i dispersi. Sono il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella Sara Leone e il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya.