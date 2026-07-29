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Brindisi, incidente sul lavoro a Mesagne: crolla tettoia in cantiere, un morto e un ferito

Cronaca
©Ansa

Sul posto operano Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Il ferito è ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi

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Un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale del commissariato, impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi.

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