Sul posto operano Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Il ferito è ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi

Un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale del commissariato, impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi.