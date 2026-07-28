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West Nile Virus, una donna di 90 anni è morta a Oristano per complicanze legate al virus

Cronaca

La paziente è stata ricoverata all'ospedale San Martino con febbre alta ed è risultata positiva alla Febbre del Nilo. Il dipartimento di Prevenzione ha avviato l'indagine epidemiologica 

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Una donna di 90 anni, residente a Oristano, è morta dopo aver contratto il virus West Nile. Il decesso sarebbe avvenuto per le complicanze legate alla febbre del Nilo, aggravate dal quadro clinico e dall’età avanzata. Ricoverata nei giorni scorsi all’ospedale San Martino con febbre alta, è risultata positiva dopo gli accertamenti di laboratorio. Le sue condizioni, si sono aggravate fino al decesso di domenica 26 luglio. Si tratta del secondo caso umano accertato nel 2026 nel territorio della Asl 5 di Oristano, dopo quello registrato nel mese di maggio. Il dipartimento di Prevenzione ha avviato l’indagine epidemiologica e ha già informato gli organismi competenti affinché venga effettuata la disinfestazione nell’area di residenza della vittima.

Il comunicato diffuso dalla Asl di Oristano

La direzione dell'azienda sanitaria locale ha colto l'occasione per rinnovare l'invito alla massima prudenza da parte della popolazione, ricordando l'importanza delle misure personali di protezione. “Non essendo disponibile un vaccino", si legge in un comunicato diffuso dalla Asl di Oristano, "la prevenzione resta l'unica misura per difendersi dalla malattia”. Le autorità sanitarie raccomandano di utilizzare repellenti contro le punture di insetto, installare zanzariere ed evitare ristagni d'acqua nei sottovasi, giardini e balconi, dove le zanzare del genere Culex tendono a riprodursi più facilmente.

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