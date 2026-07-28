La paziente è stata ricoverata all'ospedale San Martino con febbre alta ed è risultata positiva alla Febbre del Nilo. Il dipartimento di Prevenzione ha avviato l'indagine epidemiologica

Una donna di 90 anni, residente a Oristano, è morta dopo aver contratto il virus West Nile. Il decesso sarebbe avvenuto per le complicanze legate alla febbre del Nilo, aggravate dal quadro clinico e dall’età avanzata. Ricoverata nei giorni scorsi all’ospedale San Martino con febbre alta, è risultata positiva dopo gli accertamenti di laboratorio. Le sue condizioni, si sono aggravate fino al decesso di domenica 26 luglio. Si tratta del secondo caso umano accertato nel 2026 nel territorio della Asl 5 di Oristano, dopo quello registrato nel mese di maggio. Il dipartimento di Prevenzione ha avviato l’indagine epidemiologica e ha già informato gli organismi competenti affinché venga effettuata la disinfestazione nell’area di residenza della vittima.