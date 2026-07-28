Svolta nelle indagini sull’omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'hinterland milanese. I carabinieri della compagnia di Corsico e del Nucleo investigativo di Milano hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Ilaria Perinu. L’indagato, di origini egiziane, è stato rintracciato nei pressi del Palasharp, dove trovano rifugio persone senza fissa dimora. Era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che, due giorni prima, aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels in via Pini al grido di "Allah akbar".

La ricostruzione dell’omicidio

Il delitto era stato scoperto l’11 luglio, dopo che i vicini di casa avevano dato l’allarme, preoccupati per l’odore acre proveniente dall’appartamento di Borelli, che non vedevano da alcuni giorni. I vigili del fuoco erano entrati nell’abitazione attraverso una finestra e avevano trovato il corpo senza vita del 41enne. L’appartamento, situato all’ottavo piano e chiuso dall’esterno, era stato messo a soqquadro. Accanto al corpo, i carabinieri avevano trovato un coltello sporco di sangue. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 41enne sarebbe stato ucciso mercoledì 8 luglio, al termine di una discussione con il 39enne, con il quale aveva da circa un mese una frequentazione di natura sentimentale. Nel corso della discussione entrambi avrebbero impugnato un coltello. Le armi sono state trovate all’interno dell’abitazione.

Le indagini e il fermo



Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato aveva da circa un mese una relazione affettiva con Borelli. Negli ultimi giorni tra i due erano però iniziati alcuni dissidi, sfociati nell’ultimo incontro nell’abitazione della vittima e nell’aggressione mortale. Gli investigatori hanno collocato il delitto nelle prime ore dell’8 luglio, quando i vicini avevano sentito urla e richieste di aiuto provenire dall’appartamento. Tre giorni dopo, il corpo di Borelli era stato trovato in decomposizione, riverso a terra e con evidenti ferite da arma da taglio al collo e al torace. Il 39enne, con precedenti di polizia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato in zona Lampugnano e bloccato dai carabinieri, che lo stavano cercando da ieri sera.

A carico del fermato, spiegano i carabinieri, è stato raccolto un quadro probatorio "solido e convergente", costruito con articolate indagini tradizionali e avvalorato dagli accertamenti tecnici e scientifici condotti dalla Sezione investigazioni scientifiche di Milano e dal Ris di Parma.

L’impronta e le tracce biologiche



A carico del 39enne sarebbero emerse anche prove di natura biologica e dattiloscopica. Secondo gli accertamenti tecnici e scientifici, il profilo genetico del 39enne è stato isolato su due coltelli trovati nell’appartamento e su tracce ematiche rinvenute nel bagno. Inoltre, un'impronta palmare impressa col sangue su una porta a vetro dell'abitazione è risultata corrispondere a quella dell'indagato. Il fermo, spiegano i carabinieri, si è reso necessario per il pericolo di fuga dell'indagato, sprovvisto di una stabile occupazione, di legami familiari e di una dimora sul territorio nazionale. Gli investigatori hanno inoltre accertato che il 39enne aveva recentemente cambiato le proprie abitudini di vita e aveva cominciato ad utilizzare una serie di accorgimenti, come cambiare dimora e utenze telefoniche, per sottrarsi alle possibili ricerche. L'uomo si trova ora nel carcere di San Vittore.