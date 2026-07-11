Uomo trovato morto in casa a Corsico, nel Milanese: è omicidio

Si chiamava Alessio Borrello e aveva piccoli precedenti l'uomo trovato morto nell'appartamento in cui viveva all'ottavo piano di un condominio di via Parini, zona residenziale di Corsico, nell'hinterland milanese. I vigili del fuoco sono arrivati poco prima delle 15 per quello che ritenevano fosse un soccorso a persona. Già all'esterno dell'appartamento hanno sentito un forte odore e quando sono entrati hanno trovato il cadavere del quarantunenne.