Uomo trovato morto in casa a Corsico, nel Milanese: è omicidio

Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, che erano stati chiamati dai vicini per via del cattivo odore proveniente dall'appartamento
Si chiamava Alessio Borrello e aveva piccoli precedenti l'uomo trovato morto nell'appartamento in cui viveva all'ottavo piano di un condominio di via Parini, zona residenziale di Corsico, nell'hinterland milanese. I vigili del fuoco sono arrivati poco prima delle 15 per quello che ritenevano fosse un soccorso a persona. Già all'esterno dell'appartamento hanno sentito un forte odore e quando sono entrati hanno trovato il cadavere del quarantunenne.
Indagini in corso
A dare l'allarme, i vicini di casa, allarmati proprio dall'odore acre che veniva dall'appartamento di Borrello che non vedevano da giorni. Per loro un vicino "normalissimo e cordiale". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico che stanno conducendo le indagini. Secondo le prime informazioni, accanto al corpo sarebbe stato trovato un coltello. Nel pomeriggio è arrivato anche il sindaco della cittadina Stefano Martino Ventura che ha parlato con gli inquirentiì. "Tutte le piste sono aperte", si è limitato a dire.