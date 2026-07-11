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Uomo trovato morto in casa a Corsico, nel Milanese: è omicidio

Cronaca
©Ansa

Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, che erano stati chiamati dai vicini per via del cattivo odore proveniente dall'appartamento

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Si chiamava Alessio Borrello e aveva piccoli precedenti l'uomo trovato morto nell'appartamento in cui viveva all'ottavo piano di un condominio di via Parini, zona residenziale di Corsico, nell'hinterland milanese. I vigili del fuoco sono arrivati poco prima delle 15 per quello che ritenevano fosse un soccorso a persona. Già all'esterno dell'appartamento hanno sentito un forte odore e quando sono entrati hanno trovato il cadavere del quarantunenne.

Indagini in corso

A dare l'allarme, i vicini di casa, allarmati proprio dall'odore acre che veniva dall'appartamento di Borrello che non vedevano da giorni. Per loro un vicino "normalissimo e cordiale". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico che stanno conducendo le indagini. Secondo le prime informazioni, accanto al corpo sarebbe stato trovato un coltello. Nel pomeriggio è arrivato anche il sindaco della cittadina Stefano Martino Ventura che ha parlato con gli inquirentiì. "Tutte le piste sono aperte", si è limitato a dire.

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