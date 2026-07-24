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Roma, al via i lavori per le fermate Auditorium e Farnesina della Metro C

Cronaca

La nuova tratta porterà la metropolitana nell'area del Flaminio e del Foro Italico, dove si concentrano alcuni dei principali poli culturali, sportivi e istituzionali della città, dall'Auditorium Parco della Musica al Maxxi, dal Villaggio Olimpico al Foro Italico, fino alla Farnesina

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Entrano nel vivo le attività per l'estensione della Linea C della metropolitana di Roma. La nuova tratta porterà la metropolitana nell'area del Flaminio e del Foro Italico, dove si concentrano alcuni dei principali poli culturali, sportivi e istituzionali della città, dall'Auditorium Parco della Musica al Maxxi, dal Villaggio Olimpico al Foro Italico, fino alla Farnesina. Le future stazioni Auditorium e Farnesina prolungheranno il tracciato della metropolitana di ulteriori tre chilometri, affiancandosi alle cinque fermate già in fase di realizzazione lungo il tratto tra Venezia e Mazzini (che include le stazioni Venezia, Chiesa Nuova, Piazza Pia/Castel Sant'Angelo, Ottaviano e Mazzini). Nella sua interezza, la linea si estenderà per 29 chilometri con 31 stazioni, dal capolinea est di Monte Compatri/Pantano fino a Farnesina.

Le due nuove stazioni

La futura stazione Auditorium sorgerà accanto al Palazzetto dello Sport, in corrispondenza di Piazza Apollodoro, e servirà il sistema culturale del Flaminio. Avrà tre accessi, sei livelli interrati e una profondità massima di 45 metri. La Stazione Farnesina, invece, costituirà il futuro capolinea nord-occidentale della Linea C, in prossimità del Ministero degli Affari Esteri e del complesso del Foro Italico. Sarà dotata di tre accessi, si svilupperà su sette livelli interrati fino a 43 metri di profondità e sarà predisposta per il futuro prolungamento verso Grottarossa e Tor di Quinto.

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Recuperare ritardo strutturale

"L'avvio dei cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina segna una tappa importante nel percorso di trasformazione di Roma. Stiamo mantenendo l'impegno di investire sulla cura del ferro per dotare la città di una rete metropolitana moderna, capillare ed efficiente". Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "L'estensione della Linea C - sottolinea - migliorerà concretamente la mobilità di migliaia di cittadine e cittadini, collegando in modo sempre più rapido aree centrali e strategiche della Capitale e creando le condizioni per i futuri prolungamenti della linea. È un investimento che guarda ai prossimi decenni e che contribuirà a recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato negli anni, avvicinando finalmente Roma agli standard delle grandi capitali europee".

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