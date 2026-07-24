La nuova tratta porterà la metropolitana nell'area del Flaminio e del Foro Italico, dove si concentrano alcuni dei principali poli culturali, sportivi e istituzionali della città, dall'Auditorium Parco della Musica al Maxxi, dal Villaggio Olimpico al Foro Italico, fino alla Farnesina ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Entrano nel vivo le attività per l'estensione della Linea C della metropolitana di Roma. La nuova tratta porterà la metropolitana nell'area del Flaminio e del Foro Italico, dove si concentrano alcuni dei principali poli culturali, sportivi e istituzionali della città, dall'Auditorium Parco della Musica al Maxxi, dal Villaggio Olimpico al Foro Italico, fino alla Farnesina. Le future stazioni Auditorium e Farnesina prolungheranno il tracciato della metropolitana di ulteriori tre chilometri, affiancandosi alle cinque fermate già in fase di realizzazione lungo il tratto tra Venezia e Mazzini (che include le stazioni Venezia, Chiesa Nuova, Piazza Pia/Castel Sant'Angelo, Ottaviano e Mazzini). Nella sua interezza, la linea si estenderà per 29 chilometri con 31 stazioni, dal capolinea est di Monte Compatri/Pantano fino a Farnesina.

Le due nuove stazioni La futura stazione Auditorium sorgerà accanto al Palazzetto dello Sport, in corrispondenza di Piazza Apollodoro, e servirà il sistema culturale del Flaminio. Avrà tre accessi, sei livelli interrati e una profondità massima di 45 metri. La Stazione Farnesina, invece, costituirà il futuro capolinea nord-occidentale della Linea C, in prossimità del Ministero degli Affari Esteri e del complesso del Foro Italico. Sarà dotata di tre accessi, si svilupperà su sette livelli interrati fino a 43 metri di profondità e sarà predisposta per il futuro prolungamento verso Grottarossa e Tor di Quinto. Vedi anche Roma, aprono 2 nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia