Maria Silvia Arcuti era la preside del liceo "Vincenzo Monti" di Cesena, salito agli onori delle cronache perché due studenti dell'ultimo anno avevano esposto un lenzuolo con la scritta "L’Italia agli italiani", proprio nell’ultimo giorno delle lezioni

Maria Silvia Arcuti, preside del liceo classico "Vincenzo Monti" di Cesena, ha chiesto e ottenuto il trasferimento in Puglia. L'istituto scolastico che dirigeva Arcuti, nelle scorse settimane, era salito agli onori delle cronache perché due studenti dell'ultimo anno, si erano resi responsabili dell’esposizione di un lenzuolo con la scritta "L’Italia agli italiani" proprio nell’ultimo giorno delle lezioni dell'anno scolastico appena terminato. Erano stati anche intonati cori inneggianti alla X Mas.

La sanzione

Gli alunni erano stati sanzionati con il voto di 6 in condotta e con l’obbligo di redigere una tesina in vista della maturità sul tema delle leggi razziali. I due studenti, dopo l'esame di maturità, sono stati poi promossi. Il caso è arrivato fino all'Aula di Montecitorio, dove il il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, era stato chiamato a risponderne durante un question time, dando il via ad un'ispezione dopo quanto accaduto.

Il trasferimento a Cerignola

Arcuti, come segnala "Il Resto del Carlino", è stata assegnata all'Itet "Dante Alighieri" di Cerignola, in provincia di Foggia, con incarico a partire dal primo settembre 2026. Secondo quanto emerso, essendo sopravvenuta una disponibilità aggiuntiva, è stato incrementato di una unità il contingente di disponibilità per i trasferimenti interregionali in ingresso e si è proceduto all’accoglimento di un’ulteriore istanza di mobilità. Questo ha consentito di accogliere la richiesta della dirigente Arcuti, che ha ottenuto il trasferimento vicino a casa, essendo originaria della Puglia.