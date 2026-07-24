Due turisti sono rimasti feriti nel giro di pochi giorni lungo la costa del Cilento dopo essere stati morsi da un pesce. Il principale indiziato è il pesce balestra, ma al momento non ci sono conferme sulla specie responsabile
Due turisti feriti dai morsi di un pesce nel giro di pochi giorni lungo la costa del Cilento. Il principale indiziato è il pesce balestra, anche se al momento non ci sono conferme sulla specie responsabile. L’ultimo episodio, come riporta Repubblica, è avvenuto nelle acque di Palinuro, nei pressi delle Saline, dove un uomo di 76 anni ha riportato una profonda ferita al polpaccio mentre nuotava a poca distanza dalla costa.
I due casi
Una volta raggiunta la riva, il 76enne presentava una profonda lesione al polpaccio sinistro e una copiosa perdita di sangue. A prestargli le prime cure è stato il bagnino in servizio nella zona, che ha medicato la ferita e contenuto l’emorragia in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo è stato poi affidato agli operatori del Saut di Palinuro per gli accertamenti e le cure necessarie. Si tratta del secondo episodio registrato lungo la costa del Cilento nell’arco di tre giorni. Martedì, a Pioppi, un turista svizzero di 55 anni aveva avvertito una fitta improvvisa mentre faceva il bagno. Anche in quel caso il morso aveva provocato una ferita profonda al polpaccio e un’emorragia, resa più difficile da controllare dalla terapia anticoagulante seguita dall’uomo. Dopo essere stato soccorso dai bagnini, il turista era stato trasferito in ospedale e medicato con diversi punti di sutura.
Il pesce balestra tra le possibili cause
Nessuno dei due bagnanti avrebbe visto chiaramente l’animale responsabile. Due le specie più accreditate, secondo gli esperti: il barracuda e, soprattutto, il pesce balestra, Balistes capriscus. Quest’ultimo possiede mascelle robuste e denti capaci di spezzare i gusci dei molluschi, le corazze dei crostacei e gli aculei dei ricci di mare. Il suo morso può quindi provocare tagli profondi, almeno teoricamente compatibili con le lesioni riportate dai due turisti. La specie è presente da tempo nei mari italiani e non è generalmente considerata aggressiva nei confronti dell’uomo. Può però reagire quando si sente minacciata o quando, durante il periodo riproduttivo, difende il proprio territorio e le uova.
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