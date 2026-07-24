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Cilento, bagnanti morsi dai pesci: l'ipotesi che si tratti del pesce balestra

Cronaca
©Getty

Due turisti sono rimasti feriti nel giro di pochi giorni lungo la costa del Cilento dopo essere stati morsi da un pesce. Il principale indiziato è il pesce balestra, ma al momento non ci sono conferme sulla specie responsabile

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Due turisti feriti dai morsi di un pesce nel giro di pochi giorni lungo la costa del Cilento. Il principale indiziato è il pesce balestra, anche se al momento non ci sono conferme sulla specie responsabile. L’ultimo episodio, come riporta Repubblica, è avvenuto nelle acque di Palinuro, nei pressi delle Saline, dove un uomo di 76 anni ha riportato una profonda ferita al polpaccio mentre nuotava a poca distanza dalla costa.

Gray Triggerfish,Balistes capriscus,in Chichiriviche de la Costa,Venezuela,Caribbean Sea.
Pesce balestra - ©Getty

I due casi 

Una volta raggiunta la riva, il 76enne presentava una profonda lesione al polpaccio sinistro e una copiosa perdita di sangue. A prestargli le prime cure è stato il bagnino in servizio nella zona, che ha medicato la ferita e contenuto l’emorragia in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo è stato poi affidato agli operatori del Saut di Palinuro per gli accertamenti e le cure necessarie. Si tratta del secondo episodio registrato lungo la costa del Cilento nell’arco di tre giorni. Martedì, a Pioppi, un turista svizzero di 55 anni aveva avvertito una fitta improvvisa mentre faceva il bagno. Anche in quel caso il morso aveva provocato una ferita profonda al polpaccio e un’emorragia, resa più difficile da controllare dalla terapia anticoagulante seguita dall’uomo. Dopo essere stato soccorso dai bagnini, il turista era stato trasferito in ospedale e medicato con diversi punti di sutura.

Il pesce balestra tra le possibili cause 

Nessuno dei due bagnanti avrebbe visto chiaramente l’animale responsabile. Due le specie più accreditate, secondo gli esperti: il barracuda e, soprattutto, il pesce balestra, Balistes capriscus. Quest’ultimo possiede mascelle robuste e denti capaci di spezzare i gusci dei molluschi, le corazze dei crostacei e gli aculei dei ricci di mare. Il suo morso può quindi provocare tagli profondi, almeno teoricamente compatibili con le lesioni riportate dai due turisti. La specie è presente da tempo nei mari italiani e non è generalmente considerata aggressiva nei confronti dell’uomo. Può però reagire quando si sente minacciata o quando, durante il periodo riproduttivo, difende il proprio territorio e le uova.

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