Il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato nuovi richiami. Il primo è a marchio Tenca Colombo & C., il secondo a marchio Riso Vignola

Il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato nuovi richiami che interessano il riso Carnaroli. Il primo è stato pubblicato da parte del produttore di un lotto di riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’insetticida tetrametrina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg, con il numero di lotto 13022036 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2027. Il riso in questione è stato prodotto dall’azienda Riseria di Morano snc per Tenca Colombo & C Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Stazione 3, a Morano sul Po, in provincia di Alessandria.