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Riso Carnaroli richiamato per il rischio pesticidi, ecco i lotti e le marche interessate

Cronaca

Il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato nuovi richiami. Il primo è a marchio Tenca Colombo & C., il secondo a marchio Riso Vignola

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Il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato nuovi richiami che interessano il riso Carnaroli. Il primo è stato pubblicato da parte del produttore di un lotto di riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’insetticida tetrametrina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg, con il numero di lotto 13022036 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2027. Il riso in questione è stato prodotto dall’azienda Riseria di Morano snc per Tenca Colombo & C Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Stazione 3, a Morano sul Po, in provincia di Alessandria. 

Il secondo lotto di riso richiamato

I supermercati Il Gigante, invece, hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di riso Roma integrale a marchio Riso Vignola. La ragione indicata, in questo caso, è la presenza dell’insetticida organofosfato clorpirifos in quantità superiori rispetto il limite previsto. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 24102025 e il TMC 24/10/2027.

L'autorizzazione dell'organofosfato è stata revocata nell'Unione Europea nel 2020 a causa di gravi rischi per la salute. 

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