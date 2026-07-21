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Incidente sul lavoro in parco eolico, morto operaio 23enne nel Cosentino

Cronaca
©Ansa

Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri

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Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro, nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri, sul posto per i rilievi e gli accertamenti di competenza insieme ai vigili del fuoco e al pm di turno della Procura di Cosenza.

 

Il cordoglio di Fillea Cgil

Sull'accaduto è intervenuta la Fillea Cgil Calabria che, in una nota, ha espresso solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima: "Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti - dichiara il segretario Simone Celebre -. Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro. In attesa di conoscere l'esatta dinamica dell'accaduto, il nostro pensiero va ai familiari del giovane. Basta stragi sul lavoro".

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