Il giovane è originario della provincia di Potenza e si trovava in vacanza in Salento. Aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca, è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce

Un 17enne originario della provincia di Potenza, in vacanza in Salento, è stato aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani che era cominciato all'interno del locale. Il ragazzo è stato colpito all'addome e alla testa probabilmente con un tirapugni ed è ora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center dell'ospedale. Sull'accaduto indaga la polizia.