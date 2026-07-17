Omicidio a Modena, un uomo accoltellato nell'androne di un condominio

Il corpo senza vita di un 30enne è stato ritrovato in un condominio di via Tignale del Garda, a Modena. Il cadavere era proprio nell'area dell'androne condominiale: ad individuarlo, alle prime ore di oggi, sarebbero stati alcuni residenti del palazzo
Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità italiana, è stato ucciso a coltellate a Modena, in un condominio di via Tignale del Garda. A ritrovare il cadavere nelle prime ore della giornata di oggi, 17 luglio, proprio nell'area dell'androne condominiale, sarebbero stati alcuni residenti, che hanno subito allertato i soccorsi. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione che si trova nei pressi.
Le indagini
I carabinieri coinvolti nelle indagini starebbero ascoltando la testimonianza di una donna che risiede nel condominio in cui è stato ritrovato il cadavere per raccogliere elementi utili alle indagini. Non è escluso che il delitto possa essere in qualche modo legato a fatti di droga. In questo senso, è emerso che alcuni residenti avrebbero udito una lite intorno alle cinque del mattino.
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