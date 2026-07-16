Bellaria, nel Riminese, intitola via a Silvio Berlusconi: è polemica

Il Comune ha ottenuto dal prefetto la deroga necessaria per dedicare la strada al Cavaliere prima che siano trascorsi 10 anni dalla morte. Il sindaco: "È stato un uomo che ha segnato il suo tempo". Il M5s: "Scelta inopportuna e divisiva" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Bellaria Igea Marina avrà una strada intitolata a Silvio Berlusconi. Dopo il via libera arrivato con il decreto prefettizio, si conclude l'iter avviato dalla giunta comunale a ottobre. La decisione, però, continua a dividere il dibattito politico locale: da una parte la maggioranza rivendica la scelta, dall'altra il Movimento 5 Stelle la definisce "profondamente inopportuna".

Il via libera alla nuova via Silvio Berlusconi Il decreto prefettizio, riporta il Resto del Carlino, ha autorizzato l'intitolazione a Silvio Berlusconi del tratto di strada compreso tra piazza del Popolo e via Alcide De Gasperi. L'iter amministrativo ha richiesto una deroga, poiché la normativa prevede che debbano trascorrere dieci anni dalla morte prima di poter dedicare una strada a una persona. Berlusconi è morto l'11 giugno 2023 e, proprio per questo, è stato necessario ottenere l'autorizzazione prefettizia. Dal Comune spiegano che "Era l'ultimo passaggio necessario. La richiesta è andata avanti nei mesi e ora il procedimento è concluso". Leggi anche Aeroporto Malpensa resta intitolato a Berlusconi: Tar boccia ricorsi

Era una strada senza nome La strada individuata non aveva in precedenza una denominazione né numeri civici, circostanza che evita modifiche di indirizzo per residenti o attività. E proprio in quella strada sorge la Casa della Comunità, il cui indirizzo ora sarà "via Silvio Berlusconi 1".

Il sindaco: "Berlusconi ha segnato il suo tempo" Al Resto del Carlino il sindaco, Filippo Giorgetti, ha spiegato che "Berlusconi ha segnato il suo tempo come pochi altri", e questo è un motivo valido per dedicargli una via. Secondo il primo cittadino, "oggi mancano la sua visione internazionale e la capacità di dialogare". Nel richiamare alcuni momenti della sua attività politica, Giorgetti cita il Vertice di Pratica di Mare, il Consiglio Nato-Russia e "il lavoro per tenere aperti i canali tra Mosca e l'Occidente, oltre ai rapporti con la Turchia", aggiungendo: "Sapeva parlare con tutti, anche con interlocutori difficili. Una qualità che oggi sarebbe preziosa per l'Europa".