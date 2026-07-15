Sami Abou El Hassan, 24 anni, noto nella scena trap come Sacky, ha ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini per minacce e lesioni aggravate dai futili motivi e dalla finalità di odio religioso. L'episodio risale al 1° marzo, quando due studenti argentini con la kippah furono aggrediti nel quartiere ebraico di Milano. Ai domiciliari il pugile dilettante Abdurahman Hamza, indicato come autore materiale del pugno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il trapper milanese Sami Abou El Hassan, conosciuto come Sacky, ha ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini con l'accusa di minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. Al centro del fascicolo l'aggressione del 1° marzo scorso a due giovani argentini arrivati a Milano per seguire un seminario su insegnamenti e tradizioni ebraiche. La vicenda è stata ricostruita da Repubblica, Corriere della Sera e Il Giorno.

Sami Abou El Hassan, conosciuto come Sacky - Instagram

L'aggressione del 1° marzo I due ragazzi erano appena usciti da un supermercato del quartiere ebraico quando un gruppo di cinque o sei giovani, dal lato opposto della strada, ha notato le kippah che indossavano. Da lì è partito un grido: "Fuck Israel". Il più giovane dei due si è avvicinato per chiedere spiegazioni e ha ricevuto un pugno in pieno viso: è svenuto, riportando la frattura del setto nasale. Leggi anche Turisti con kippah vittime di aggressione antisemita a Milano

Il ruolo contestato al trapper Secondo l'impianto accusatorio, sarebbe stato Sacky — 24 anni, oltre 800mila ascoltatori mensili su Spotify — a indicare le vittime appena uscite dal Carrefour, richiamando su di loro l'attenzione del resto del gruppo. Al trapper viene contestato anche di aver spinto il ragazzo ferito prima di allontanarsi insieme agli altri. Ai domiciliari il "braccio destro" Il pugno sarebbe stato sferrato da Abdurahman Hamza, pugile per diletto e membro della crew dell'artista, finito ai domiciliari nelle scorse settimane con le stesse ipotesi di reato ora contestate a Sacky. Un terzo giovane risulta indagato per omissione di soccorso: sarebbe fuggito senza prestare aiuto alla vittima.