Baby-gang spara con scacciacani tra studenti a fermata del bus

I colpi sono stati esplosi da una scacciacani a Porto di Legnago, nei pressi della fermata dell’autobus. Il video, ripreso dagli stessi responsabili, è diventato virale: le autorità sono al lavoro per individuare i due ragazzini coinvolti, molto probabilmente minorenni. Nessuno è rimasto ferito ascolta articolo

Hanno sparato colpi di pistola con una scacciacani davanti agli studenti a una fermata del bus di Porto di Legnago, in provincia di Verona, e si sono ripresi in un video diventato virale. I responsabili potrebbero essere due ragazzini, molto probabilmente minorenni, che si sono resi protagonisti di altri episodi spiacevoli avvenuti nella zona nelle scorse settimane. Le autorità sono al lavoro per identificarli e fermarli.

Cosa è successo Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze e delle immagini riprese dagli stessi protagonisti, i colpi sarebbero stati sparati in conseguenza di una lite. Nel video si sentono le voci di diversi ragazzini e poi si vede una passaggio di pistola tra due giovanissimi. Poi la ripresa si interrompe. Il sindaco: "Inaccettabile" "Un fatto inaccettabile che non può e non deve essere sottovalutato”, ha scritto su Facebook il sindaco di Legnago, Paolo Longhi. “Ho contattato immediatamente i nostri bravissimi Carabinieri, che sono già al lavoro per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia". Longhi ha poi assicurato che "sarà rafforzata la presenza della Polizia Locale nell'area del terminal, con presidi negli orari di entrata e uscita degli studenti. È un segnale concreto, ma non sufficiente. Serve uno sforzo collettivo. Serve il coinvolgimento delle famiglie, che non possono voltarsi dall'altra parte o rassegnarsi a episodi di questo tipo. Serve una comunità che reagisce", ha concluso il primo cittadino.

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